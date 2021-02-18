Gara'da şehit düşen Yüzbaşı Burak Coşkun, PKK elebaşı Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı asmış - Son Dakika

Gara'da şehit düşen Yüzbaşı Burak Coşkun, PKK elebaşı Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı asmış

18.02.2021 08:22
Gara'da şehit düşen Yüzbaşı Burak Coşkun, PKK elebaşı Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı asmış, System.String[]

Gara'ya ilk adımı atan ve 3 silah arkadaşıyla şehit düşen Piyade Yüzbaşı Burak Coşkun'un 2019 yılında düzenlenen operasyonda PKK elebaşı Murat Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağını asan komandolardan biri olduğu öğrenildi.

Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarındaki Gara dağına ilk kez yapılan kara harekatının detaylarına ulaşıldı. Gara'ya ilk adımı, meslek hayatının büyük bölümü Kuzey Irak'ta geçen şehit Piyade Yüzbaşı Burak Coşkun attı. Coşkun'un, daha önce de Hakurk kampında terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın kullandığı mağaradaki sözde karargaha Türk bayrağını asan yüzbaşı olduğu ortaya çıktı.

Gara'da şehit düşen Yüzbaşı Burak Coşkun PKK elebaşı Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı asmış

EN ÖN SAFTA YER ALDI

Gece başlayan operasyonda Hava Kuvvetleri'nin hedefleri vurmasının ardından zor arazilerde güç harekatlara katılan tecrübeli isimler helikopterle bölgeye indirildi. Sabah'ın haberine göre silah arkadaşları yüzbaşı Ertuğ Güler ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan ile birlikte Gara'ya ilk adımı atan Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli Piyade Yüzbaşı Coşkun'du.

Gara'da şehit düşen Yüzbaşı Burak Coşkun PKK elebaşı Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı asmış

PARAMOTORLARI DA İLK KEZ ELE GEÇİREN İSİM OLMUŞTU

Özel Kuvvetler'de yetiştikten sonra Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı Pars Taburu'nda doğu görevini yaparken 27 Kasım 2019'da Hakurk'ta 1680 rakımlı tepedeki örgüt elebaşlarından Karayılan'ın sözde karargâh olarak kullandığı mağaraya Türk bayrağını asan Coşkun, PKK'lı hainlerin üs bölgelerine saldırı maksatlı kullandığı paramotorları da ilk kez ele geçiren isim olmuştu.

3 SİLAH ARKADAŞIYLA ŞEHİT DÜŞTÜ

Doğu görevinin ardından 2020 yılında tekrar Özel Kuvvetler Komutanlığı'na dönerek tabur komutanı olan Coşkun, hainlerle girdiği sıcak çatışmada 3 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu.

Gara'da şehit düşen Yüzbaşı Burak Coşkun PKK elebaşı Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı asmış

ERAY UĞUR'A MEKTUBUNDAN: ÖNCE İYİ BİR İNSAN SONRA İYİ BİR ASKER OL

Şehit Coşkun'un 2019'da Hakkari Dağ Komando Birliği'nde görevliyken, kendisine Gaziantep'ten ilkokul öğrencileri tarafından gönderilen bir mektuba cevap yazdığı, mektupla birlikte asker olmak isteyen Eray Uğur Açıkbaş'a da görev yaptığı Pars taburunun brövesini gönderdiği öğrenildi. Bordo bereli yüzbaşı, duygu dolu mektubunda "Dilerim önce iyi bir insan sonra da iyi bir asker olursun" diyerek çocuğa nasihatte bulundu.

Gara'da şehit düşen Yüzbaşı Burak Coşkun PKK elebaşı Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı asmış
Gara'da şehit düşen Yüzbaşı Burak Coşkun, PKK elebaşı Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı asmış

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Son Dakika Güncel Gara'da şehit düşen Yüzbaşı Burak Coşkun, PKK elebaşı Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı asmış - Son Dakika


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