Gara'da yakınını kaybedenler: 'Acımız çok büyük, sözün bittiği yerdeyiz' - Son Dakika
BBC

Gara'da yakınını kaybedenler: 'Acımız çok büyük, sözün bittiği yerdeyiz'

15.02.2021 22:52
Gara'da yakınını kaybedenler: 'Acımız çok büyük, sözün bittiği yerdeyiz', System.String[]

Altı yıl önce resmi görevleri başındayken PKK tarafından kaçırılan ve Gara Operasyonu sırasında bir mağarada öldürülmüş olarak bulunan 13 Türk vatandaşı toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 10 Şubat'ta Irak Gara'da PKK'nın kontrolü altındaki noktalara yönelik başlattığı Kartal Pençe-2 harekatı sırasında 13 asker ve polisin naaşına ulaşıldı.

Hayatını kaybeden polis ve askerler, son altı yıl içerisinde farklı zamanlarda PKK tarafından kaçırılarak rehin tutulmaktaydı.

Aileler yıllardır yakınlarının serbest bırakılması için çeşitli eylemler sürdürdü ancak sonuç alınamadı.

Altı yıl rehin tutulduktan sonra öldürülen Astsubay Semih Özbey'in babası Gürsel Özbey, "Acımız çok büyük, içlerinde yedi yıldır tutulan çocuklar vardı. Sözün bittiği yerdeyiz" diyor.

Beş yıl süren rehinelik sonrasında öldürülen Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci'nin ailesi ise bunca zamandır kurtulmalarını beklediklerini söylüyor.

Teyzesi Emine, "Ablam 25 yıldır eşinden ayrıydı. Mevlüt'ü yıllarca tek başına, bulaşıkçılık yaparak zorluklar içinde büyüttü" diyerek anlatıyor:

"Mevlüt beş senedir kayıptı. Bu süre içinde sadece iki videosu bir de mektubu geldi. Ablam her operasyonda, 'Acaba çocuğumu buldular mı, teröristler ona bir şey yapacak mı' diye tedirgin oluyordu. Beş senedir gecesi gündüzüne karıştı. Bir anne yaşar mı bunları? Yaşadı işte."





Er Müslüm Altıntaş'ın cenazesini bugün teslim alan baba Şevket Altıntaş, oğlunun rehin tutulduğu döneme ait son fotoğraflarını gördükten yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"Oğlum farklı nedenlerden de ölebilirdi, trafik kazasında da ölebilirdi diye kendimi teselli ediyorum ama şükür ki vatani görevini yaparken hayatını kaybetti. Altı yıl esir düştü. Kandil'den görüntüleri çıkıyor ya, oğlumun son resmini gördükten sonra diyorum ki, benim oğlum ölmüş de kurtulmuş. Şükürler olsun oğluma şehitlik, bana da şükür düştü. Bir oğlum vardı, vatana feda ettim, ne mutlu bana."

İHD Başkanı Türkdoğan: PKK alıkoyduğu kişilerin hayatlarından, Genelkurmay operasyonun sonuçlarından sorumludur

Süreci yakından takip eden ve ailelerin mücadelesini yürüten İnsan Hakları Derneği (İHD), rehinlerin serbest bırakılması için gerçekleştirdikleri girişimlerin, siyasi iktidarın yanlış politikaları sebebiyle sonuçsuz kaldığını savunuyor.

İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan, "siyasi iktidarın 'terör örgütü muhatap alınmaz' şeklindeki sert güvenlik politikaları ve devam eden kesintisiz askeri operasyonlar" nedeniyle rehinelerin kurtarılamadığını savunuyor.

Türkdoğan, "PKK, insancıl hukuk kuralları gereği alıkoyduğu kişilerin hayatından sorumludur" diyerek, Gara'daki askeri operasyona dair şunları belirtiyor:

"Genelkurmayın alıkonan kişilerin bulunduğu yere oldukça riskli askeri operasyon yapmasının muhtemel sonuçlarından da sorumlu tutulacağı açıktır. Hükümetin bu konuda adım atarak idari soruşturma konusu yapması gerekmektedir. Yaşamını yitiren alıkonan kişiler ile ilgili etkili soruşturma için yetkili Başsavcılığın çalışmalarının kolaylaştırılması gerekmektedir."

BBC Türkçe'ye konuşan AKP Grup Başkanı Naci Bostancı ise, rehinelerin serbest bırakılması için görüşmelerin yapıldığını ancak PKK'nın rehineleri 'stratejik koz' olarak tutmayı tercih ettiği söylüyor.

Aileler yıllardır mücadele veriyordu

PKK tarafından rehin tutulurken öldürülen polis ve askerlerin aileleri, 2016 yılından bu yana yakınları için çeşitli eylemler sürdürüyordu.

Aileler, İnsan Hakları Derneği (İHD) ile birlikte TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerle 23 Aralık 2016 tarihinden itibaren görüşmeler gerçekleştirdi.

Alıkonan asker ve polislerden dokuzunun yazdığı mektuplar sonrası 2019 yılında İHD Genel merkezinde basın açıklaması yapmıştı.

Yabalak, Kaya, Özbey, Altıntaş, Kabaklı ve Sungur aileleri, çocuklarının serbest bırakılması için Eylül 2019 tarihinden itibaren Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelerin eylemine katılmaya başlamıştı.

PKK tarafından alıkonulan asker ve polislerin görüntüleri ise 2016 ve 2018 yıllarındaki farklı tarihlerde üç kez Fırat Haber Ajansı'nda yayımlandı.

Semih Özbay alıkonulmasından üç yıl sonra yayımlanan videoda, "Kimin elinden ne geliyorsa bizim için yapmasını istiyorum. İnsan Hakları Derneği olsun, diğer sivil kuruluşlar olsun bizim için bir şeyler yapsınlar" demişti.

Aynı videoda konuşan Er Müslüm Altıntaş da siyasi partilere çağrı yapmıştı:

"Üç yıl oldu, halen örgütün elindeyiz. Bizler için, ailelerimiz için bir şeyler yapmalarını istiyoruz. O kadar milletvekili var, siyasetçi var. Yani bunların hiçbiri mi bizler için bir şey yapamıyor ya da yapmıyor?"

"Bizim için hiçbir siyasi parti bir şey yapamıyor ya da yapmıyor. Hükümet de bizim için bir şey yapmıyor. Bizi vatandaşlıktan mı çıkardılar? Kürt siyasetçiler dahil, tüm siyasetçilerden hepimizin beklentisi var"

Bostancı: Muhakkak bazı görüşmeler yapıldı ama neticede bu insanlar serbest bırakılmadı





İHD ve aileler 2019 yılında TBMM'de AKP Grubu'nu temsilen Grup Başkanı Naci Bostancı ile görüşmüş ve toplantıdan olumlu bir intiba ile ayrıldıklarını açıklamıştı.

BBC Türkçe'ye konuşan AKP TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, bu süreçte rehinlerin serbest bırakılması için yapılan görüşmeleri şöyle anlatıyor:

"Bu insanlar beş yıldır rehin tutuluyor. Bırakmak isteseler zaten bırakırlardı. Dolayısıyla serbest kalmaları için yapılan görüşmeleri bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Muhakkak bazı görüşmeler yapıldı ama neticede bu insanlar bırakılmadı. Çünkü terör örgütü, bu insanları stratejik amaçlarının aracı yapmak istedi."

"Terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışan, bunların aslında birtakım nedenlerle ortaya çıktığına atıf yapan kimi değerlendirmeler yapılıyor. Terör örgütleri, onları maruz göstermeye dönük değerlendirmeleri kullanarak yoluna devam etmeye çalışır. Ahlak ve vicdana sahip hiçbir insan böyle bir eylemi gerçekleştiren bir terör örgütünü ne maruz gösterebilir ne de 'orada operasyon yapılıyordu, o yüzden bu kişiler hayatını kaybetti' diye bir akıl yürütebilir."

CHP'li Bakan: Altı yıldır neredeydiniz?

İktidar, aradan geçen zamana rağmen rehineleri kurtarmak için etkili bir adım atmamakla ve hatta bu duruma 'göz yummakla' eleştiriliyor.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise 2016 yılından bu yana hükümete rehinelerin akıbetini soran yedi ayrı soru önergesi verdiğini ancak sadece birine yanıt alabildiğini ifade ediyor:

"Bu operasyon başarısızdır. Başarılı olsaydı o çocuklar evlerine ailelerine kavuşmuş olurdu. Aileler yıllarca tüm partilerle görüştü, evlatlarının kurtarılması için adeta yalvardı. Böyle sonuçlanmamalıydı. O çocuklar yurtlarına, evlerine, ailelerine kavuşmalıydı! Şimdi çıkıp, birilerini bin parçaya böleceğiz diye nara atmanın anlamı yok."

"Biz biliyoruz ki 6 yıl boyunca hiçbir şey yapmadılar. Gözlerini kapattılar, kulaklarını tıkadılar. Önce hamaseti bırakacaksınız, sonra sorumluluk alacaksınız ve hesap vereceksiniz. 6 yıldır neredesiniz?"

Bakan sonuncusu 10 Şubat 2021 tarihli soru önergesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, "Aradan yıllar geçmesine rağmen kaçırılan asker ve polisler neden kurtulamamış, neden aileleriyle kavuşamamışlardır" diye sorduğunu ancak buna da henüz yanıt alamamışken cenazelerin geldiğini söylüyor.

Gara'da yakınını kaybedenler: 'Acımız çok büyük, sözün bittiği yerdeyiz'
Gara'da yakınını kaybedenler: 'Acımız çok büyük, sözün bittiği yerdeyiz'
Gara'da yakınını kaybedenler: 'Acımız çok büyük, sözün bittiği yerdeyiz'

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gara'da yakınını kaybedenler: 'Acımız çok büyük, sözün bittiği yerdeyiz' - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Serenay Sarıkaya, Netflix imzalı diziden teklif aldı Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu, mahkeme salonu buz kesti Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı Aydın ve Batman HDP il binalarında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 7 bin 945 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Yeni ABD yönetimiyle bakanlar düzeyinde ilk temas! Skandal Gara açıklamasından geri adım geldi Yoğun bakıma kaldırılan Toygun Ateş'in son görüntüleri ortaya çıktı İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor
Manisa'da 3 kişinin öldüğü aile faciasında zanlı ifadesini değiştirdi: Üçünü de ben vurdum, pişman değilim Manisa'da 3 kişinin öldüğü aile faciasında zanlı ifadesini değiştirdi: Üçünü de ben vurdum, pişman değilim         
22:50
Son Dakika: Irak'ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlendi         
22:28
Bayern Münih'in eski futbolcusu Willy Sagnol Gürcistan Milli Takımı'nın başına geçti Bayern Münih'in eski futbolcusu Willy Sagnol Gürcistan Milli Takımı'nın başına geçti         
21:55
Diyarbakır'da genç kadın sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü Diyarbakır'da genç kadın sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü         
21:30
Ayrılmak için eşyalarını almaya gelen sevgilisini öldüren şahıs, kadının cansız bedenini rehin aldı Ayrılmak için eşyalarını almaya gelen sevgilisini öldüren şahıs, kadının cansız bedenini rehin aldı         
21:16
AstraZeneca ve Oxford tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıya acil kullanım onayı AstraZeneca ve Oxford tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıya acil kullanım onayı         
19:58
Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı         
17:03
İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü         
16:31
Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı         
15:46
13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu         
15:05
Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye hayatının jestini yaptı! Israrla Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye hayatının jestini yaptı! Israrla "Alın" dediği isim değerini 18 kat artırdı         
12:27
MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk         
12:21
Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı         
11:50
Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı         
11:47
Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu         
09:46
Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü         
08:16
Genç oyuncu, Genç oyuncu, "Senden çocuk yapacağım" tehdidi üzerine soluğu savcılıkta aldı         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2021 23:13:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gara'da yakınını kaybedenler: 'Acımız çok büyük, sözün bittiği yerdeyiz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei