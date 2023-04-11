Gara katliamı davasında karar çıktı: 2 teröriste 13 ve 14 kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
Üye Girişi

Gara katliamı davasında karar çıktı: 2 teröriste 13 ve 14 kez ağırlaştırılmış müebbet

11.04.2023 17:27
Gara katliamı davasında karar çıktı: 2 teröriste 13 ve 14 kez ağırlaştırılmış müebbet

Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2021 yılında aralarında polis ve askerlerin de olduğu 13 kişinin şehit edildiği Gara davasında yargılanan PKK'lı teröristler hakkında karar çıktı.

Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2021 yılında aralarında polis ve askerlerin de olduğu 13 kişinin şehit edildiği Gara davasında yargılanan PKK'lı teröristler hakkında karar çıktı.

Şubat 2021 tarihinde düzenlenen "Pençe-Kartal 2" operasyonunda, Kuzey Irak'ın Gara Bölgesi'ndeki bir mağarada, 13 kişiyi şehit edildiği ve kaçarken sağ yakalanan PKK'lı teröristler "Şervan Korkmaz" kod adlı Osman Acer ile "Merkaz Botan" kod adlı Doğan Geçgel, ifadelerinde kendilerine katledilmesi için talimat verildiğini itiraf etmişti.

Şırnak Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada TSK'nın düzenlediği Gara operasyonu esnasında örgütün Kandil'deki yöneticilerinin talimatı ile elinde rehin tuttuğu 13 kamu personelini şehit eden 2 PKK'lı hakkında karar çıktı. Cezalarda teşdit uygulayan mahkeme, sanıklar hakkında iyi hal indirimi uygulamadı. Mahkeme davada yargılanan sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Şubat 2021 tarihinde düzenlenen 'Pençe-Kartal 2' Operasyonunda, Kuzey Irak'ın Gara Bölgesi'ndeki bir mağarada, PKK terör örgütü tarafından şehit edildiği tespit edilen polis, asker ve sivil 13 kişi ile ilgili görülen davada yargılanan 2 teröristten "Şervan Korkmaz" kod adlı Osman Acer'e 13 kez ağırlaştırılmış, 11 müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası, "Merkaz Botan" kod adlı Doğan Geçgel'e de 14 kez ağırlaştırılmış, 11 müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası verildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Gara katliamı davasında karar çıktı: 2 teröriste 13 ve 14 kez ağırlaştırılmış müebbet Gara katliamı davasında karar çıktı: 2 teröriste 13 ve 14 kez ağırlaştırılmış müebbet ABD güçlerinden Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim ABD güçlerinden Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim

Şırnak, Gara, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gara katliamı davasında karar çıktı: 2 teröriste 13 ve 14 kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Duyanlar "Yine mi?" diyor! Vitor Pereira'nın görevine resmen son verildi
16:34 Ağır yara! Sahasında Göztepe'ye kaybeden Keçiörengücü, Play-off'un dışında kaldı
16:23 Dansıyla sosyal medyayı sallayan milletvekili adayı sessizliğini bozdu! Birinci sırayı istiyor
16:21 Bakan Kirişçi: 1 haftası var, soğanın fiyatının ne kadar düştüğünü göreceğiz
16:21 Emirhan İlkhan ile ilgili bomba iddia! Milli takımın davetini reddedip formayı giymek için şart koştu
15:59 Zirvede makas yeniden kapandı! İşte yeni şampiyonluk oranları
15:58 Son Dakika! Erdoğan: Kamuda mülakatı kaldıracağız, işe alımları sınavlardaki başarı sırasına göre yapacağız
15:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerinin hedefinde Naci Görür mü var?
15:44 Ayrılık aşamasındaki eşini öldürüp eğlenmeye gitmiş
15:46 Müge Anlı'dan yürek burkan anlar! Kendisini 6 aylıkken terk eden annesinin fotoğrafını gören genç, fenalık geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2023 17:29:53. #1.11#
SON DAKİKA: Gara katliamı davasında karar çıktı: 2 teröriste 13 ve 14 kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement