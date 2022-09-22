Ayşe Güler, şehit oğlunun başarı belgelerini, fotoğrafları ve kullandığı eşyaları Türk bayraklarıyla donattığı evinin bir odasında saklayarak, anısını bu odada yaşatıyor.

Kaynak: DHA

Ayşe Güler, Gara, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gara Şehidi Kahveci'nin emanet tesbihi, annesine teslim edildi - Son Dakika

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