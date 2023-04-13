GARA ŞEHİDİNİN BABASI CEZAYI DUYDUĞUMDA YÜREĞİME SANKİ BİR TAS SU DÖKÜLDÜ - Son Dakika
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GARA ŞEHİDİNİN BABASI CEZAYI DUYDUĞUMDA YÜREĞİME SANKİ BİR TAS SU DÖKÜLDÜ

13.04.2023 12:49

IRAK'ın kuzeyi Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 kişiden biri olan polis memuru Vedat Kaya'nın (33) babası Şeyhmus Kaya, 2 yıl sonra sonuçlanan mahkeme kararına ilişkin, Teröristlere verilen cezayı duyduğumda, yüreğime sanki bir tas su döküldü.

IRAK'ın kuzeyi Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 kişiden biri olan polis memuru Vedat Kaya'nın (33) babası Şeyhmus Kaya, 2 yıl sonra sonuçlanan mahkeme kararına ilişkin, Teröristlere verilen cezayı duyduğumda, yüreğime sanki bir tas su döküldü. Ciğerim zaten yanıyordu; ama yarısı soğudu, diğer yarısı yanmaya devam ediyor dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 10 Şubat 2021'de düzenlenen 'Pençe-Kartal 2 Operasyonu'nda, Irak kuzeyindeki Gara Bölgesi'ndeki bir mağarada, çeşitli tarihlerde kaçırılan Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, Jandarma Astsubay Çavuş Semih Özbey, Tankçı Er Adil Kabaklı, Jandarma Er Süleyman Sungur, Sözleşmeli Er Sedat Sorgun, Topçu Er Müslüm Altıntaş, Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Ümit Gıcır, Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, polis memurları Sedat Yabalak, Vedat Kaya, siviller Aydın Köse, Muhammet Salih Kanca ve Cotyar Muhsin, PKK'lı teröristlerce şehit edildi.

13 kişinin şehit edildiği mağaradan kaçarken yakalanan 'Şervan Korkmaz' kod adlı Osman Acer ile 'Merkaz Botan' kod adlı Doğan Geçgel'in yargılandığı Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması, 11 Nisan'da yapıldı. Osman Acer'e 13'ü ağırlaştırılmış 24 kez müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası, Doğan Geçgel'e ise 14'ü ağırlaştırılmış 25 kez müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası verildi.

EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLELERDEN TEPKİ

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbetini tutan aileler de mahkemenin kararına tepki gösterdi. Aileler adına açıklama yapan Celil Bektaş, Gara'da şehit olanların ailelerinin de 2 yıldır yanlarında nöbet tuttuklarını belirterek, cezayı az bulduklarını söyledi. Bektaş, Onların acısı, bizim acımızdır. Şehitlere Allah'tan rahmet dilerim. 49 az keşke 1049 yıl verselerdi. Babaları Kürt'tü; bu adamları zorla dağa götürdüler. Onları orada şehit ettiler. Onların yanındayız, ayrılmayacağız diye konuştu.

'BENİM ÇEKTİĞİMİ KİM ÇEKMİŞ'

Mağarada şehit edilen 13 kişiden biri olan Vedat Kaya'nın Mardin'de oturan babası Şeyhmus Kaya, Teröristlere verilen cezayı duyduğumda, yüreğime sanki bir tas su döküldü. Ciğerim zaten yanıyordu; ama yarısı soğudu, diğer yarısı yanmaya devam ediyor. Keşke bu teröristleri mağarada öldürselerdi. Bunlara cezaevinde verilen ekmeğe yazıktır. 13 kişiyi katleden, şehit eden ve belki daha önce de birçok masum insanı katletmiş teröristlere neden hala ekmek veriliyor dedi. HDP'nin kapatılması gerektiğini söyleyen Kaya, Oğlumun hakkını helal etmiyorum. Şimdiye kadar HDP kapatılmalıydı. 520 gün HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tuttum. Oğlum polisti; Lice'de kaçırıldı ve şehit edildi. 520 gün beton üzerinde yatıp, kalktık. Benim çektiğimi kim çekmiş Oğlumun şehit haberini orada aldım. Gidip Malatya'da cenazesini aldım diye konuştu.

'OĞLUM YAŞASAYDI; BUGÜN GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI'

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178'inci yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Kaya, şunları söyledi

Eğer oğlum yaşasaydı; bugün onun gününü kutlayacaktık ama şehit edildi. Dün şehitliğe giderek gününü ve şehitliğini kutladım. Tüm polis teşkilatının kuruluş yıl dönümlerini kutluyorum. Allah onlardan razı olsun. Aile olarak kanımın son damlasına kadar bu bayrağın, devletin ve vatanın yanında olacağım dedi.

Kaynak: DHA
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GARA ŞEHİDİNİN BABASI CEZAYI DUYDUĞUMDA YÜREĞİME SANKİ BİR TAS SU DÖKÜLDÜ GARA ŞEHİDİNİN BABASI CEZAYI DUYDUĞUMDA YÜREĞİME SANKİ BİR TAS SU DÖKÜLDÜ Evlat nöbetindeki anne: 'HDP'ye artık yeter diyoruz' Evlat nöbetindeki anne: 'HDP'ye artık yeter diyoruz' Evlat nöbetindeki anne: 'HDP'ye artık yeter diyoruz' Evlat nöbetindeki anne: 'HDP'ye artık yeter diyoruz'

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Son Dakika Güncel GARA ŞEHİDİNİN BABASI CEZAYI DUYDUĞUMDA YÜREĞİME SANKİ BİR TAS SU DÖKÜLDÜ - Son Dakika


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