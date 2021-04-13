Gara şehidinin silahı üzerinde bulunan PKK'lı terörist tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yakalanan ve Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın silahı üzerinde bulunan terörist tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Bismil'de düzenlenen operasyonda PKK'lı terörist İbrahim Halil Ercan yakalandı.

Operasyonda, 2 el bombası, 5 elektrikli infilak kapsülü, telsiz, tabanca, 5 fişek, 2 dizüstü bilgisayar, toplatma kararı bulunan kitap, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Teröristin evinin arka tarafında "ahır" olarak tabir edilen yerde yapılan kazı çalışmasında yer altında oda biçiminde teröristlerin kullandığı değerlendiren yaşam alanı bulundu.

Gözaltına alınan teröristin üzerinde bulunan tabancanın, terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015'te Diyarbakır- Bingöl kara yolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan ve Gara'da şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'ya ait olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen terörist, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.