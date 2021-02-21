Gara şehitleri anısına Kayranlı Dağı'nın zirvesine tırmandılar

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ile Belediye Meclisi Üyeleri, Gara şehitleri anısına 6 saatlik tırmanışla 2 bin 100 metre yüksekliğindeki Kayranlı Dağı'nın zirvesine tırmandı.

10 kişilik grup, ellerinde Türk bayraklarıyla saat 10.00'da Kaynarlı Dağı'na doğru tırmanışa geçti. Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ile belediye meclisi üyelerinden oluşan 10 kişilik grup, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede zirveye tırmanmakta zorlandı. 6 saat süren zorlu ve yorucu tırmanışın ardından Doğan ve beraberindekiler 2 bin 100 metre yüksekliğindeki Kayranlı Dağı'nın zirvesine ulaşmayı başardı.

ŞEHİTLER ÖMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ PANKARTI AÇTILAR

Göksun-Feke- Saimbeyli ilçelerinin sınırında bulunan dağın zirvesine herhangi bir kaza yaşamadan çıkan grup, burada 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' yazılı pankart açtı. Zirvede açıklama yapan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, canları pahasına ülkeyi savunan şehitlere ve gazilere her zaman minnettar olduklarını söyledi. Doğan, "Bu yürüyüşümüzü Gara Şehitlerimize ithaf ediyoruz. Bugün zorlu bir zirve yürüyüşü gerçekleştirerek 2 bin 100 metre yükseklikteki karlarla kaplı Kayranlı Dağı'na tırmandık. Gara Şehitlerimiz, Kurtuluş Savaşı, Sarıkamış Şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyoruz. Vatanımız için şehit düşen tüm şehitlerimizi anarken onların çektikleri zorlukları anlamak, zor şartlarda nasıl vatan savunması yaptıklarını bir nebze de olsa görmek için yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Tüm Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

- Andırınkahramanmaraş