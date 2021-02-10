Son dakika haber | Gara şehitleri memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son dakika haber | Gara şehitleri memleketlerine uğurlandı

Son dakika haber | Gara şehitleri memleketlerine uğurlandı

11.02.2021 00:01

Edinilen son dakika gelişmesine göre TERÖR örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kartal-2 harekatında şehit olan Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan, Şırnak'ta düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

TERÖR örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kartal-2 harekatında şehit olan Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan, Şırnak'ta düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve PKK'lı teröristler tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat 2021 günü saat 02.55'ten itibaren başlatılan Pençe Kartal-2 harekatında Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Şehit olan askerler için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Vali Ali Hamza Pehlivan, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Jandarma Komutanı Albay Taner Bilican, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'un katılımıyla yapılan törende Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan'ın katıldığı törende şehitlerin özgeçmişleri okunup, dua edildi. Törenin ardından şehitleri naaşı, toprağa verilmek üzere memleketleri Ankara'ya gönderildi.

Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Burak Coşkun, Astsubay, Yüzbaşı, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Gara şehitleri memleketlerine uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
00:45 Benzin Fiyatları Yükseldi
00:41 Bu gece yarısı itibarıyla benzine 2 lira 11 kuruş zam geldi
00:33 Azerbaycan'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde hasar ve can kaybı yok
00:30 Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
00:18 Fransa'daki olaylar Belçika ve İsviçre'nin ardından Kanada'ya da sıçradı
00:13 Fransa'daki olaylar Belçika ve İsviçre'nin ardından Kanada'ya da sıçradı
00:06 ABD'deki Lunaparkta Hız Treni Kullanıma Kapatıldı
00:02 Lunaparkta ölümle burun buruna eğlence! ABD'de onlarca kişinin bindiği hız trenindeki derin çatlak yürekleri ağza getirdi
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon oranları belli olunca memur ve emeklilere söz verdiğimizi yerine getireceğiz
23:14 Buz mağarasında 80 metrelik çukura düşen şahıs hayatını kaybetti: Düşme anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2023 01:36:47. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Gara şehitleri memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement