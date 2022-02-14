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Gara şehitlerinin acısı hafızalarda: Evlat nöbeti tutan aileler, şehitleri unutmadı - Son Dakika

Gara şehitlerinin acısı hafızalarda: Evlat nöbeti tutan aileler, şehitleri unutmadı

14.02.2022 00:58
Gara şehitlerinin acısı hafızalarda: Evlat nöbeti tutan aileler, şehitleri unutmadı

13 Şubat 2021'de terör örgütü PKK tarafından Gara'da katledilen 13 şehit vatandaş, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler tarafından anıldı.

13 Şubat 2021'de terör örgütü PKK tarafından Gara'da katledilen 13 şehit vatandaş, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler tarafından anıldı.

13 Şubat 2021 tarihinde Kuzey Irak'ta Gara bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Pençe-Kartal 2 Operasyonu'na başlaması üzerine PKK tarafından mağarada 5 yıldan fazla rehin tutulan 13 silahsız vatan evladı, şehadetlerinin 1'inci yılında, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileler tarafından anıldı.

Evlat nöbeti tutan ailelerden Ayten Elhaman yaptığı açıklamada, şehitleri rahmetle andıklarını söyleyerek, ailelerine başsağlığı diledi. Elhaman, "Biz, burada Gara şehitlerimizi anıyoruz, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Şehitler ölmez vatan bölünmez. PKK ve uzantısı HDP şunu iyi bilsin ki, biz bu çadırı terk etmeyeceğiz. Gara Şehitlerinin anneleri buradaydı. Hepimiz mücadele verdik. O katil ve hain it sürüleri şehitlerimizi katlettiler. Biz, burada mücadeleye devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Gara, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gara şehitlerinin acısı hafızalarda: Evlat nöbeti tutan aileler, şehitleri unutmadı - Son Dakika


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