Son Dakika Haberleri: Garaj Günleri başlıyor
Son Dakika Güncel Garaj Günleri başlıyor

Garaj Günleri başlıyor

6 saat önce

Ulusal ve uluslararası üne sahip birçok seçkin markanın, sezon sonu, mevsim sonu ve özel ürünlerinin cazip fiyatlarla sunulacağı Optimum Garaj İndirim Günleri 8 Kasım Cuma günü başlıyor.

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Ulusal ve uluslararası üne sahip birçok seçkin markanın, sezon sonu, mevsim sonu ve özel ürünlerinin cazip fiyatlarla sunulacağı Optimum Garaj İndirim Günleri 8 Kasım Cuma günü başlıyor.


Soğuk kış günlerinin yaklaştığı günlerde, en uygun fiyatlarla alışveriş yapmak, gardırobunun eksik parçalarını tamamlamak, binlerce üründeki cazip fiyatları yakalamak isteyenlerin yanı sıra, çeyiz hazırlığı yapanların, evlerini yenileyeceklerin, altın ve mücevherle kendini şımartmak veya sevdiklerine sürpriz yapmak isteyenlerin de dört gözle beklediği indirimli günler, alışverişi şenliğe dönüştürecek.


Ziyaretçiler, Optimum'un -1'inci katı kapalı otoparkına kurulacak olan stantlarda ayakkabıdan, çantaya, yazlıktan, kışlığa, altından, pırlantaya kadar binlerce çeşit ürünü cazip fiyatlarla satın alabilecek.


Garaj Günleri, 1 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. - ADANA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
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