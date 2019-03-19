Son Dakika Haberleri:  "Garaj Günleri" İle Şenlik Tadında Alışveriş

 "Garaj Günleri" İle Şenlik Tadında Alışveriş

2 saat önce

Kahramanmaraş Piazza'da başlayan dev indirimli Garaj Günleri fırsatları 24 Mart'a kadar devam edecek.

 

Kahramanmaraş/ Ulusal ve uluslararası marka karmasıyla her zevke hitap eden alışveriş imkanları sunanKahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, dev indirim fırsatlarının sunulduğu "Garaj Günleri" şenlik tadında alışveriş imkanı yaşatıyor.

AVM'nin kapalı otoparkında oluşturulan alanda ziyaretçilerini konuk eden Garaj Günleri'nde, dünyaca ünlü markaların sezon ve mevsim sonuindirimlerinin yanı sıra ekstra avantajlarla cazip seçenekler bulunuyor.

Ev testili, mutfak gereçleri, çocuk, kadın ve erkek giyim, oyuncak, kitap ve daha birçok ihtiyacın en uygun fiyatlarla satın alınabildiği Garaj Günleri fırsatlarını kaçırmak istemeyen Kahramanmaraşlılar,ilk günlerden itibaren yoğun ilgi gösterdiler.

Lescon, Dagi, Toyzz Shop, Çetinkaya, Gallery Crystal, Kemal Tanca, Greyder, Armine, Accort, Altınyıldız Classic, Karaca, Kiğılı, Piserro, Süvari, Ada kitap ve Mado gibi seçkin markaların katılımı ile 15 Mart'ta başlayan Garaj Günleri, 24 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:23 Kaynak: Bültenler

Kahramanmaraş, Güncel
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