 "Garaj Günleri" İle Şenlik Tadında Alışveriş

Kahramanmaraş/ Ulusal ve uluslararası marka karmasıyla her zevke hitap eden alışveriş imkanları sunanKahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, dev indirim fırsatlarının sunulduğu "Garaj Günleri" şenlik tadında alışveriş imkanı yaşatıyor.

AVM'nin kapalı otoparkında oluşturulan alanda ziyaretçilerini konuk eden Garaj Günleri'nde, dünyaca ünlü markaların sezon ve mevsim sonuindirimlerinin yanı sıra ekstra avantajlarla cazip seçenekler bulunuyor.

Ev testili, mutfak gereçleri, çocuk, kadın ve erkek giyim, oyuncak, kitap ve daha birçok ihtiyacın en uygun fiyatlarla satın alınabildiği Garaj Günleri fırsatlarını kaçırmak istemeyen Kahramanmaraşlılar,ilk günlerden itibaren yoğun ilgi gösterdiler.

Lescon, Dagi, Toyzz Shop, Çetinkaya, Gallery Crystal, Kemal Tanca, Greyder, Armine, Accort, Altınyıldız Classic, Karaca, Kiğılı, Piserro, Süvari, Ada kitap ve Mado gibi seçkin markaların katılımı ile 15 Mart'ta başlayan Garaj Günleri, 24 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.