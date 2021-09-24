GARAJ VE EVİN ÇATISI YANDI - Son Dakika

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde bir garajda çıkan yangında alevler yanında bulunan evin çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, garaj ve evin çatısı hasar gördü. Akşam saatlerinde Safranbolu'ya bağlı Karıt köyünde Hasan Demirtaş'ın oturduğu evin yanında bulunan garajda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın etkisiyle evin çatısına sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 katlı evin çatısını saran yangın diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.