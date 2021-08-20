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garaj11, ÖTV düzenlemesi sonrası tüketici davranışlarını değerlendirdi - Son Dakika

garaj11, ÖTV düzenlemesi sonrası tüketici davranışlarını değerlendirdi

20.08.2021 14:22
garaj11, ÖTV düzenlemesi sonrası tüketici davranışlarını değerlendirdi, System.String[]

garaj11 İkinci El Satış Direktörü Kenan Bilirgen, "Tüketicilerin, özellikle B ve C segmentinde yüzde 50-80 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahı sınırında yer alan bazı modellerin fiyatlarındaki düşüş sonrasında, açıklanan yeni liste fiyatları ve satış kampanyalarına odaklandığını gözlemliyoruz.

garaj11 İkinci El Satış Direktörü Kenan Bilirgen, "Tüketicilerin, özellikle B ve C segmentinde yüzde 50-80 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahı sınırında yer alan bazı modellerin fiyatlarındaki düşüş sonrasında, açıklanan yeni liste fiyatları ve satış kampanyalarına odaklandığını gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

garaj11'den yapılan açıklamaya göre, ÖTV matrahlarında yapılan düzenleme sonrasında dikkatler sıfır ve ikinci el araç fiyatlarına çevrildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kenan Bilirgen, ÖTV matrahlarındaki değişikliğin sıfır ve ikinci el araç fiyatlarındaki yansımalarını değerlendirdi.

Bazı sıfır araçların bir alt vergi dilimine geçtiğini ve fiyatlarında da 50 bin TL'ye varan indirimler meydana geldiğini ifade eden Bilirgen, şunları kaydetti:

"Tüketicilerin, özellikle B ve C segmentinde yüzde 50-80 ÖTV matrahı sınırında yer alan bazı modellerin fiyatlarındaki düşüş sonrasında, açıklanan yeni liste fiyatları ve satış kampanyalarına odaklandığını gözlemliyoruz. Matrah değişikliğinden etkilenen ve fiyat düşüşü yaşanan sıfır araç modellerinde yüksek taleple karşılaşılıyor. Ancak bilindiği üzere sıfır araç pazarını etkileyen global çip krizi nedeniyle 2021 yılında ana markaların yaşadıkları üretim kısıtları ve tedarik problemleri halen devam ediyor. Sıfır araç pazarında özellikle tüketicilerin matrah değişikliği sonucunda gerçekleşen fiyat avantajı nedeniyle yöneldikleri modellerde, önümüzdeki aylarda araç bulunurluk sorunuyla karşılaşmaları mümkün gözüküyor.

Sıfır araç pazarındaki araç bulunurluk sorunu nedeniyle, ikinci el araç pazarının ÖTV matrah indiriminden olumsuz etkilenmesini beklemiyoruz. İkinci el pazarında yaşanan kısa vadeli şok etkisi atlatıldıktan sonra, sıfır araç pazarındaki kur etkisiyle gerçekleşecek yeni fiyatlamalar ve arz koşullarına bağlı olarak ikinci el araç fiyatları ve satışlarında sıfır araçlara göre dengelenme sağlanacaktır. Bu süreçte garaj11 olarak ikinci el satış trendimiz özellikle haziran ayından itibaren artarak devam ediyor."

Bilirgen, Türkiye'nin pazaryeri modeli ile çalışan ve ilk uçtan uca online satış deneyimi sunan online ikinci el araç alım ve satım platformu garaj11'in, internetten cep telefonu satın alır gibi araç almayı mümkün kıldığını aktardı.

Kolay, güvenli ve kusursuz bir müşteri deneyiminin öncelik olduğu platformda sunulan detaylı ekspertiz hizmeti ve online kredi imkanının ön plana çıktığının altını çizen Bilirgen, "garaj11, 'Aldığım araç sağlam mı, garantisi var mı, ekspertiz raporu güvenilir mi, ödeme yaparken sorun yaşar mıyım?' gibi soruların tümüne n11.com güvencesiyle cevap veriyor. Aynı zamanda şu anda Türkiye'nin her yerine ücretsiz nakliye avantajı da mevcut." ifadelerini kullandı.

Türk Lirası, İkinci El, Vergi, ÖTV, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi garaj11, ÖTV düzenlemesi sonrası tüketici davranışlarını değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi


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