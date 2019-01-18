Garaja Düzenlenen Operasyonda El Bombası, Telsiz, Silah ile Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Garaja düzenlenen operasyonda el bombası, telsiz, silah ile uyuşturucu madde ele geçirildiKİLİS - Kilis'te, polisin düzenlediği operasyonda, el bombası, telsiz, silah, av tüfeği uyuşturucu madde ele geçirildi.

Garaja düzenlenen operasyonda el bombası, telsiz, silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi



KİLİS - Kilis'te, polisin düzenlediği operasyonda, el bombası, telsiz, silah, av tüfeği uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ebulüle Mahallesinde Y.E'e ait garajda yapılan aramada, bir adet el bombası, 8 adet el telsizi, sakız kutuları ve plastik aparatlar içerisinde daralı ağırlığı 89.40 gram gelen metamfetamine maddesi, 7 adet captagon haplar, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı, küçük hassas terazi, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği 6 adet şarjör ve toplam 57 adet fişek ele geçirildi. İfadesi alınan Y.E. sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

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