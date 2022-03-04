Garajda kavgaya karışan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Garajda kavgaya karışan 3 şüpheli yakalandı

04.03.2022 09:39
Garajda kavgaya karışan 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de bir apartmanın garaj kısmında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri 3 şüpheliyi yakaladı, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Eskişehir'de bir apartmanın garaj kısmında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri 3 şüpheliyi yakaladı, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ilçede bulunan bir apartmanın garaj kısmında yaşanan kavga ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen U.A., E.A. ve A.B.Ş. isimli 3 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda; 2 av tüfeği, 2 şarjör, 83 av fişeği, bir miktar narkotik madde, 1 adet hassas terazi, 408 farklı ebat ve türde alkollü içecek ve 4 adet POS cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR

Garajda kavgaya karışan 3 şüpheli yakalandı

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan denetimde 6 tabanca ele geçirildi Eskişehir'de polis ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan denetimde 6 tabanca ele geçirildi Son dakika 3. sayfa: Şüpheli şahıslar üzerinde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi Son dakika 3. sayfa: Şüpheli şahıslar üzerinde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi

Eskişehir, Silah, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Garajda kavgaya karışan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Garajda kavgaya karışan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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