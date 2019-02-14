Son Dakika Haberleri: Garajda Park Halindeki Otomobil Yandı

Garajda Park Halindeki Otomobil Yandı

1 saat önce

Karabük'te evin garajında park halindeki bir otomobil yandı.

Garajda Park Halindeki Otomobil Yandı, System.String[]
Karabük'te evin garajında park halindeki bir otomobil yandı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu yangının kundaklama yada arızadan kaynaklı mı olduğu yönünde polis soruşturma başlattı.

Karabük köyü mahallesi Gazi Aytekin Caddesi Ünal Sokakta evin garajından aracın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ve polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Karabük Belediyesi İtfaiye ekipleri kapalı olan garajın kapısını kırarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında Erdal Sesver'e ait 43 AD 030 park halindeki otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilin arka kısmından alev aldığı tespit edilirken, polis çıkan yangının kundaklama mı yada başka neden mi kaynaklandığı yönünde soruşturma başlattı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:50 Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu Ticareti Yapan Baba-Kız, Çıkarıldıkları Mahkemece Tutuklandı Gelin Adayı, Görücü Usulü Tanıştığı Damat Adayını 40 Bin Lira Dolandırıp Kayıplara Karıştı

Köpek Kediyi Parçaladı, Vicdansız Kadın Sadece İzledi Sevgilisini Öldüren Sanığa, Sevgililer Günü'nde Müebbet Hapis Cezası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 19:22:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Garajda Park Halindeki Otomobil Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]