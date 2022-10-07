Garajdaki otomobil ve ev alevlere teslim oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da evin garajına çekili LPG'li otomobilde çıkan yangın eve de sıçradı.

Olay, Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi Gölbaşı mevkiinde Serkan Öncü'nün ikametinde meydana geldi. İddiaya göre, garaja çekilen park halindeki LPG'li otomobilde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otomobilde alev alev büyüyen yangın, iki katlı evin çatısına kadar sıçradı.

Türk bayrağı son anda yanmaktan kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen Çorlu İtfaiye İstasyon ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri, garaja asılan Türk Bayrağı'nı da yanmaktan son anda kurtardı.

Yangın sonrası otomobil ve garaj küle dönerken, evde de maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, mahalle sakinleri, Ulaş Mahallesi'ne itfaiye istasyonu kurulması gerektiğini ifade etti.