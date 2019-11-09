Garajdaki otomobil yandı: Binada mahsur kalan 4 kişi son anda kurtarıldı

MALTEPE'de dört katlı binanın garajında park halindeki otomobil yandı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalıp, dumandan etkilenen 4 kişi, çevredeki vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesiyle son anda kurtarıldı. Dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale edildi. Otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Altıntepe Mahallesi Çiçekçi Sokak'taki dört katlı bir binanın garajında park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken, binayı yoğun duman kapladı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis bina ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de binaya girerek bir yandan yanan otomobile müdahale etti bir yandan da mahsur kalanları merdivenle kurtardı. Dumandan etkilenen ve son anda kurtarılan 4 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Oksijen verilen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bina sakinlerinin besledikleri kedi ve köpekleri ile bazı özel eşyalarını da dışarı çıkardıkları görüldü. Araçtaki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, uzman itfaiye erleri otomobilde ve garajda incelemelerde bulundu.