Son Dakika Haberleri: GARAJDAKİ OTOMOBİL YANDI: BİNADA MAHSUR KALAN 4 KİŞİ SON ANDA KURTARILDI
Son Dakika Güncel GARAJDAKİ OTOMOBİL YANDI: BİNADA MAHSUR KALAN 4 KİŞİ SON ANDA KURTARILDI

GARAJDAKİ OTOMOBİL YANDI: BİNADA MAHSUR KALAN 4 KİŞİ SON ANDA KURTARILDI

6 saat önce

MALTEPE'de dört katlı binanın garajında park halindeki otomobil yandı.

GARAJDAKİ OTOMOBİL YANDI: BİNADA MAHSUR KALAN 4 KİŞİ SON ANDA KURTARILDI, System.String[]

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - MALTEPE'de dört katlı binanın garajında park halindeki otomobil yandı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalıp, dumandan etkilenen 4 kişi, çevredeki vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesiyle son anda kurtarıldı. Dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale edildi. Otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Altıntepe Mahallesi Çiçekçi Sokak'taki dört katlı bir binanın garajında park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken, binayı yoğun duman kapladı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis bina ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de binaya girerek bir yandan yanan otomobile müdahale etti bir yandan da mahsur kalanları merdivenle kurtardı. Dumandan etkilenen ve son anda kurtarılan 4 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Oksijen verilen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bina sakinlerinin besledikleri kedi ve köpekleri ile bazı özel eşyalarını da dışarı çıkardıkları görüldü. Araçtaki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, uzman itfaiye erleri otomobilde ve garajda incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Garajdan detaylar

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Polis ve sağlık ekipleri

-Mahsur kalanları itfaiye ekipleri merdiven aracıyla alması

-Dışarıda bulanan vatandaşlar

-Kedi ve köpeklerden detaylar

-Ambulansın içerisinde tedavi altına alınan vatandaş

-Genel ve detaylar


İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:09 Kaynak: DHA
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