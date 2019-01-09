Garanti Bankası, 2019 Beklentilerini Açıkladı

Garanti Bankası Faaliyet Planı sunumuna göre, 2019 yılında TL cinsinden kredilerde yaklaşık yüzde 5 büyüme bekleniyor.

Garanti Bankası Faaliyet Planı sunumuna göre, 2019 yılında TL cinsinden kredilerde yaklaşık yüzde 5 büyüme bekleniyor.



Garanti Bankası, internet sitesinde yayımladığı Faaliyet Planı sunumuyla 2019 beklentilerini açıkladı.



Sunuma göre, TL cinsinden kredilerde yaklaşık yüzde 5 büyüme, yabancı para cinsinden kredilerde ise yüzde 10 daralma bekleniyor. Takipteki kredilerin yüzde 7'nin, net toplam kredi riski maliyetinin de 300 baz puanın altında kalacağı öngörüldü.



Swap fonlama giderleri dahil TÜFE gelirleri hariç net faiz marjının yatay, net ücret ve komisyonlarda yıllık büyümenin yüzde 10-13 bandında seyredeceği belirtildi.



Sunumda, operasyonel giderlerdeki yıllık büyümenin TÜFE'nin altında kalacağı tahmini de yer aldı.

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