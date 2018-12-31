Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil: "2019'u Finansal Değişkenlerin Sağlıklı Temele Oturtulması...
1 saat önce
Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil: "2019'u finansal değişkenlerin sağlıklı temele oturtulması açısından fırsat olarak görüyoruz.
Garanti Bankası
Genel Müdürü Fuat Erbil
: "2019'u finansal değişkenlerin sağlıklı temele oturtulması açısından fırsat olarak görüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:58 Kaynak: AA
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