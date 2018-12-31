Son Dakika Haberleri: Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil: "2019'u Finansal Değişkenlerin Sağlıklı Temele Oturtulması...

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil: "2019'u Finansal Değişkenlerin Sağlıklı Temele Oturtulması...

1 saat önce

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil: "2019'u finansal değişkenlerin sağlıklı temele oturtulması açısından fırsat olarak görüyoruz.

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil:
Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil: "2019'u finansal değişkenlerin sağlıklı temele oturtulması açısından fırsat olarak görüyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:58 Kaynak: AA

Erbil, Garanti Bankası, Ekonomi
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