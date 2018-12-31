Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil: "İkinci Yarıyılda Görece Düşük Baz Etkilerinin de...

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil: "İkinci yarıyılda görece düşük baz etkilerinin de etkisiyle daha yüksek bir büyüme yakalanabilir.

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil: "İkinci yarıyılda görece düşük baz etkilerinin de etkisiyle daha yüksek bir büyüme yakalanabilir."

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