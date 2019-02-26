Garanti Bankası'na "2019 Bonds&loans"Da 10 Ödül

Garanti Bankası, 2019 Türkiye Bonds&Loans Ödülleri'nde finansman sağladığı projelerle 10 ödül aldı.

Garanti Bankası, 2019 Türkiye Bonds&Loans Ödülleri'nde finansman sağladığı projelerle 10 ödül aldı.





Bankadan yapılan açıklamaya göre, banka, geçen günlerde düzenlenen, Türk sermaye piyasaları ve finans sektörünün en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen 2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri'nde finansman sağladığı projelerle 10 ödülün sahibi oldu.





Garanti, bu ödüllere, aralarında Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nin de yer aldığı Türkiye'nin önde gelen ve liderliğini üstlendiği altyapı, satın alım, enerji projelerinin finansmanındaki ve halka arz işlemlerindeki başarısıyla layık görüldü.











"Projelerin finansmanında yer almaya devam edeceğiz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, şunları kaydetti:





"Ülkemizin önemli projelerine finansman sağlamayı önceliklerimiz arasında görüyoruz. Garanti olarak enerji, altyapı, satın alım finansmanı ve halka arz gibi liderliğini üstlendiğimiz işlemler ile sermaye piyasaları ve finans sektörünün en itibarlı organizasyonlarından biri olan Bonds&Loans'da aldığımız ödüller, bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Özellikle geçtiğimiz yıl 10 farklı ülkeden toplam 24 banka ve finans kuruluşundan kredi sağlanan, Garanti'nin finansmanda yer alan kuruluşların kredi temsilcisi olduğu Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nin aldığı ödüller ise bizi ayrıca gururlandırdı."



Edin, Türkiye'nin kalkınmasına katkı yapan projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Türkiye'nin büyümesinde pay sahibi olan önemli projelere uzun yıllardır destek verirken, bu alandaki yetkinlik ve güvenirliğimizin gücüyle ülkemizin kalkınmasına ve ekonomimizin sürdürülebilirliğine katkı yapan projelerin finansmanında lider ve öncü banka olarak yer almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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