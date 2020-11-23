Garanti BBVA 2015 yılından bu yana "Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi"nde - Son Dakika

Garanti BBVA 2015 yılından bu yana "Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi"nde

23.11.2020 11:07
Garanti BBVA 2015 yılından bu yana

??????? Garanti BBVA üst üste 6. kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nin (DJSI) Gelişmekte olan Piyasalar kategorisinde (DJSI – Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets) yer alma başarısını gösterdi.

??????? Garanti BBVA üst üste 6. kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nin (DJSI) Gelişmekte olan Piyasalar kategorisinde (DJSI – Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets) yer alma başarısını gösterdi.

Garanti BBVA açıklamasına göre, 2015'te ilk kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil olarak, sürdürülebilirliği tüm faaliyetlere ve iş stratejisine entegre eden banka, çok zorlu değerlendirme süreçlerinden geçerek bu yıl da başarısını tekrarladı.

Kurumsal firmaların dünya çapında sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren en saygın platformlardan biri olan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi; uluslararası yatırımcıların baz aldıkları önemli bir gösterge özelliğini taşıyor.

DJSI'nin detaylı analiz sürecinde şirketler; iş etiği, yönetişim, finansman faaliyetleri ve Banka içinde çevresel ve sosyal performans, risk yönetimi, iklim değişikliği önlemleri, şeffaflık, tedarik zinciri, insan ve çalışan hakları gibi konularda puanlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için hayata geçirdikleri inisiyatifler ve yenilikçi finansman modelleriyle, 15 yıldan fazla süredir sektöre öncülük ettiklerini ifade etti.

Baştuğ, "Gezegenimizin sağlığı için daha sürdürülebilir bir dünya yaratmamız gerektiğinin altını her fırsatta çizerken pandemi süreci sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Salgın ve ekonomik etkileriyle mücadelede sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen şirketlerin çok daha başarılı olduğunu gözlemlediklerini kaydeden Baştuğ, "Garanti BBVA için olmazsa olmaz olan sürdürülebilirlik yaklaşımımızla, bu konuda elde edilebilecek en önemli başarılardan birini tekrar etmekten büyük gurur duyuyoruz. DJSI'e üst üste 6. kez yer alan Türkiye'den tek şirket olmamız, Garanti BBVA'nın, çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki uygulamalarının dünya standartlarındaki faaliyetlerimizin her alanına entegre edildiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baştuğ, pandemi döneminde günlük iş yapış şekillerini tamamen değiştirmek zorunda kalmalarına rağmen, zamandan ve mekandan bağımsız yürüttükleri sürdürülebilirlik çalışmalarıyla bu yıl da endeks içerisindeki başarılarını koruduklarını belirterek, "Sürdürülebilir finans alanındaki ürün ve hizmetlerle müşterilerimize verdiğimiz destek ve danışmanlığın yanı sıra, kendimize koyduğumuz iddialı hedefleri daha da ileri taşıyarak sürdürülebilirliğe her yönden katkı sağlamaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Dow Jones, Banka, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA 2015 yılından bu yana 'Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde - Son Dakika Ekonomi


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