Garanti BBVA, 2021 Entegre Faaliyet Raporu'nu yayınladı - Son Dakika

Garanti BBVA, ekonomik verilerinin yanı sıra toplum ve paydaşlarına rehberlik yapmak ve ilham vermek amacıyla aksiyonlarını açıkladığı Entegre Faaliyet Raporu aracılığıyla tüm paydaşlarını söylemi eyleme dönüştürmeye davet ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, aldığı aksiyonlar ve verdiği taahhütlerle 76 yıllık tarihinde birçok ilke imza atan Garanti BBVA, 2021 Entegre Faaliyet Raporu'nu ilham veren sorular ve aksiyona davet eden cevaplar temasında "Bir banka nasıl değer yaratır?" başlığıyla yayınladı.

Ekonomik verilerinin yanı sıra toplum ve paydaşlarına rehberlik yapmak ve ilham vermek amacıyla aksiyonlarını açıklayan Garanti BBVA, Entegre Faaliyet Raporu aracılığıyla tüm paydaşlarını söylemi eyleme dönüştürmeye davet ediyor.

Garanti BBVA, rapor içinde toplam 12 soruyu gündeme getirirken, bu soruların karşılığı olan kilit kavramları ve aldığı aksiyonları yönetim kurulu, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının yer aldığı video mesajlarla paylaşıyor.

Bir ilki gerçekleştirerek 16 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'na ve 59 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'ne somut katkısını duyuran Garanti BBVA, 2021 Entegre Faaliyet Raporu'nu "www.garantibbvafaaliyetraporu.com" web sitesi üzerinden paydaşlarına sunuyor.

Ziyaretçiler, yapay zeka bazlı Dijital Rapor Asistanı ile rapor içeriğiyle ilgili sorulara Türkçe ve İngilizce yanıt alarak bulunduğu bölümlere yönlendiriliyor.

"Amacımız çok net; çağın olanaklarını herkese sunmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, kendilerinin değer yaratmayı içselleştiren, Türkiye'nin birçok alanda öncü, güvenilir ve güçlü bankası olarak paydaşlara sunduklarıyla sektörde ayrıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizi farklılaştıran eylemler, stratejik önceliklerimizin rehberliğinde; söylenenleri aksiyona geçirmek, yapılamayanı yapmak, daima daha iyisi için akıl üretmek, tüm eylemlerimizi paydaşlarımızın faydası için istemek, bunları yaparken, toplumsal menfaatleri önceliklendirerek ilham vermektir. Hayata geçirdiğimiz sayısız ilklerle sektörümüze öncülük ederken sürdürülebilir bir dünya için aldığımız cesur kararlarla örnek bir kurum olduk. Verdiğimiz her taahhüdün arkasında durduk, zamanında yerine getirdik ve eyleme dönüştürdük. Birleşmiş Milletler Net-Sıfır Bankacılık Birliği imzacısı Türkiye'den ilk ve tek bankayız. Kömür ve kömürle bağlantılı yeni yatırımları finanse etmeme taahhüdü veren ilk Banka olarak bu alanda kararlılıkla ilerliyoruz. Sorumluluklarımızı bankacılıkla sınırlamıyor, toplumsal yatırımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Yarattığımız etki, dijital dönüşümde üstlendiğimiz liderlik rolüyle de pekişiyor."

Müşterileri doğru zamanda doğru finansal araçlara yönlendirerek, finansal sağlıklarını daha iyi yönetmelerine destek olarak onların güvenilir ortağı olduklarını aktaran Baştuğ, "Bugün 11 milyon dijital müşterinin tercihi olarak Türkiye'nin en büyük dijital ve mobil müşteri tabanına sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm başarılarımızın arkasında şüphesiz ki 'tek bir ekip' olarak çalışan Garanti BBVA ailesi var. En büyük dayanağımız çalışma arkadaşlarımız. Amacımız çok net; çağın olanaklarını herkese sunmak. Tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya ve sektörde farklılaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.