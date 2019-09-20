Garanti BBVA, 5. kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

Garanti BBVA, Türkiye'den Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nin (DJSI) Gelişmekte Olan Piyasalar kategorisine giren tek banka olma başarısını bu yıl da devam ettirdi.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, kurumların etik, kurumsal yönetişim, finansman faaliyetleri, tüm değer zinciri bazında çevresel ve sosyal performans, risk yönetimi, iklim değişikliği önlemleri, şeffaflık, tedarik zinciri, insan ve çalışan hakları gibi pek çok konunun değerlendirmesine göre belirlendiği endekste Garanti BBVA bu yılla birlikte üst üste beşinci kez yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde Polat Enerji ile imzaladığı Türkiye'nin en büyük rüzgar santrali olacak projenin finansmanında, Türkiye'de ve dünyada ilk kez gerçekleştirilen "Gender Loan" (Kredi faizini, müşterinin kadın ve erkek çalışanlara şirket içinde eşit fırsatlar sunulması konusundaki performansına endeksleyen kredi) yapısı kuran, gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen ilk Sosyal Bono, Zorlu Enerji ile imzalanan Türkiye'nin ilk Yeşil Kredisi ve Akfen Yenilenebilir Enerji'yle imzalanan Türkiye'nin ilk Yeşil Proje Finansmanı Kredisi gibi öne çıkan yenilikçi uygulamalarıyla da Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkıda bulunmaya devam eden Garanti BBVA, sürdürülebilirlik konusunda en prestijli endekslerden biri olan DJSI'da bu yıl da Türkiye'den yer almaya hak kazanan tek banka oldu.

Tüm faaliyetlerine entegre olan çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki uygulamalarının dünya standartlarında olduğunu bir kez daha gösteren Garanti BBVA aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans İnisiyatifinin Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ni oluşturan kurucu üyeleri arasında da yer alıyor. DJSI'da her sene giderek zorlaşan kriterlere ve bununla birlikte kıyasıya artan rekabete rağmen beş yıl üst üste yer alarak, bu başarıyı istikrarlı bir şekilde devam ettiren Garanti BBVA, sürdürülebilirlik yaklaşımının tüm faaliyetlerine tamamen entegre olduğunu bir kere daha tescilledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Türkiye'den bu endekse beş yıl üst üste giren tek şirket olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sürdürülebilir kalkınma konusundaki öncü ve lider rolümüz tüm faaliyetlerimize yansıyor. Sorumlu ve sürdürülebilir bankacılık konusunda elde edilebilecek en önemli başarılardan birini tekrar etmekten büyük gurur duyuyoruz. Uzun yıllardır, küresel gelişmeleri de yakından takip ederek, bu alandaki en iyi, en etkili ve fark yaratan çözüm önerilerini sunuyoruz. Ülkemiz koşullarına uyarladığımız yenilikçi uygulamalarımızla yalnızca bankamızın değil, müşterilerimizin de sürdürülebilir iş modelleri benimsemesini teşvik ediyor, onların çevresel ve sosyal alanlardaki risk ve fırsatlarını en iyi şekilde yönetmelerine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşil Kredi yapısının bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu kaydeden Baştuğ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bununla birlikte yine geçtiğimiz günlerde imza attığımız, dünyada ve Türkiye'de ilk olan Gender Loan ile de sürdürülebilir finansman, iklim değişikliği ve cinsiyet eşitliği gibi konularda Garanti BBVA'nın aldığı inisiyatiflere bir yenisini daha ekledik. Rekabetin her geçen gün daha da arttığı ve koşulların giderek zorlaştığı bir dünyada sadece finansal göstergeleri dikkate alarak ilerlemek artık mümkün değil. Tüm şirketlerin risk yönetimi ve ürün geliştirme süreçlerinde finansal olmayan unsurları da en az finansal unsurlar kadar dikkate alması gerekiyor. Ülkemizde pek çok firma bu konuda muazzam yol kat etti. Bu ve benzeri uluslararası endekslerde yer alan Türk şirketlerinin sayısının artmasını gönülden diliyoruz."