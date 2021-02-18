Garanti BBVA bankacılıkta yeni normale hazır

Garanti BBVA müşteri olma sürecini uçtan uca dijitalleştirerek müşterileri için bankacılığı kolay, hızlı ve güvenilir kılıyor.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, yakında yürürlüğe girmesi beklenen yeni yasal düzenlemeyle birlikte, kolay bankacılık hizmeti almak isteyenler Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirdikten sonra "Müşterimiz Olun" adımlarını tamamlayarak kolayca banka hesabı açabilecekler.

Yeni uygulama kapsamında kullanıcılar, Garanti BBVA Mobil üzerinden gerekli bilgileri doldurduktan sonra, yeni çipli kimlik kartının ön ve arka yüzeyinin fotoğrafını çekiyor. NFC teknolojisi ile kimliğini telefonun arkasına temas ettirerek taratan kullanıcı yüz biyometrisi ile doğrulamasını da gerçekleştirdikten sonra kimlik tespiti için görüntülü görüşme aracılığıyla müşteri temsilcisine bağlanıyor. Müşteri temsilcisi kimlik tespitini gerçekleştirince banka şubesine gitmeye, kurye beklemeye gerek kalmadan müşteri olunabiliyor. Böylece Garanti BBVA Mobil'den sunulan tüm ürün ve hizmetlere anında erişilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, salgın süreciyle birlikte yeni normallerin bankacılığı başka bir boyuta geçireceğini vurgulayarak, "Uzaktan müşteri olma sürecini tamamıyla dijitalleştiren bu son adım da bankacılıkta salgının tetiklediği hızlı değişimin önemli bir aşaması.

Türkiye'de dijital bankacılıkta ilklere imza atmış, yenilikçi stratejisiyle her dönem öncü rol üstlenmiş Garanti BBVA olarak, bankacılığa yeni bir boyut getirecek bu süreçte de, aynı yenilikçi bakış açımızla farkımızı ortaya koymak üzere yola çıktık. Uzun zamandır hem teknik hem de müşteri deneyimi anlamında bu konu üzerinde fazlasıyla çalışıyor ve mevzuatı bekliyorduk. 2019'da mobil uygulamamız üzerinden başlattığımız uzaktan müşteri olma sürecini, yasal mevzuatla birlikte artık tamamen dijital olarak sunacağız." ifadelerini kullandı.

Evlioğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde henüz bir banka müşterisi olmamış milyonlara, uzaktan müşteri olma uygulamasıyla çok büyük bir kolaylık sağlamanın ötesinde, onlara artık çok daha kapsamlı finansal danışmanlık yapabileceğiz. Bizim dijitaldeki vizyon ve stratejimiz, dijital kanalları işlem ve ürün başvurusu yapılan bir platformun çok ötesine taşımak. Amacımız, müşterilerimizle her noktada akıllı etkileşim kuran, onlarla tam anlamıyla güven bağı oluşturan bir hizmet sunabilmek. Teknolojik altyapımızdan aldığımız güçle, müşterilerimizin yeni dönemde de Garanti BBVA konforunu hissedeceklerine inanıyoruz."