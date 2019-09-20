Garanti BBVA, bir kez daha Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde
25 dakika önce
Garanti BBVA, kurumsal firmaların dünya çapında sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren en prestijli platformlardan biri olan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'ne bu yıl da girmeye hak kazanarak endekste beş kez üst üste yer alan Türkiye'den tek şirket oldu.
Garanti BBVA, kurumsal firmaların dünya çapında sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren en prestijli platformlardan biri olan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'ne bu yıl da girmeye hak kazanarak endekste beş kez üst üste yer alan Türkiye'den tek şirket oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:45
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