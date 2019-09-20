Son Dakika Haberleri: Garanti BBVA, bir kez daha Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde
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Garanti BBVA, bir kez daha Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde

25 dakika önce

Garanti BBVA, kurumsal firmaların dünya çapında sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren en prestijli platformlardan biri olan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'ne bu yıl da girmeye hak kazanarak endekste beş kez üst üste yer alan Türkiye'den tek şirket oldu.

Garanti BBVA, bir kez daha Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde, System.String[]

Garanti BBVA, kurumsal firmaların dünya çapında sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren en prestijli platformlardan biri olan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'ne bu yıl da girmeye hak kazanarak endekste beş kez üst üste yer alan Türkiye'den tek şirket oldu.

Dow Jones, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:45 
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