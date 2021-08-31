Üye Girişi
Garanti BBVA, BM Net-Sıfır Bankacılık Birliği'ne katılan Türkiye'deki ilk banka oldu - Son Dakika

Garanti BBVA, BM Net-Sıfır Bankacılık Birliği'ne katılan Türkiye'deki ilk banka oldu

31.08.2021 13:44
Garanti BBVA, BM Net-Sıfır Bankacılık Birliği'ne katılan Türkiye'deki ilk banka oldu, System.String[]

Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından nisan ayında lansmanı gerçekleştirilen Net-Sıfır Bankacılık Birliği'ne (Net Zero Banking Alliance- NZBA) katılarak Türkiye bankacılık sektöründe iklim değişikliğiyle mücadele taahhütleri doğrultusunda çok...

Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından nisan ayında lansmanı gerçekleştirilen Net-Sıfır Bankacılık Birliği'ne (Net Zero Banking Alliance- NZBA) katılarak Türkiye bankacılık sektöründe iklim değişikliğiyle mücadele taahhütleri doğrultusunda çok önemli bir adım attı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir finansı stratejik iş planının ana bileşenlerinden biri haline getiren Garanti BBVA, Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için tüm finansal sistemin harekete geçirilmesini destekleyen NZBA'nın Türkiye'den ilk imzacısı oldu.

Bankacılık sektörünün iklim için seferber edilmesinde tarihi bir adım olan Birlik, bankaları net sıfır taahhüdü altında birleştiren en büyük küresel girişim olarak hayata geçti. NZBA, kasım ayında gerçekleştirilecek 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı öncesinde, Net Zero için Glasgow Financial Alliance'ın bir parçası olarak kuruldu.

Bankacılık sektörü özelinde, BM tarafından kurulan Net-Sıfır Bankacılık Birliği, küresel bankacılık varlıklarının neredeyse dörtte birini (37 trilyon ABD dolarının üzerinde) temsil eden ve 2050'ye kadar borç verme ve yatırım portföylerini net sıfır emisyonla uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden 27 ülkeden 53 bankayı bir araya getiriyor. Yakın vadeli eylemleri hesap verebilirlikle birleştiren bu iddialı taahhütler, bankaların sağlam, bilime dayalı yönergeler kullanarak 2030 veya daha yakın bir dönem için bir ara hedef belirlemesini de talep ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği ve eşitsizliklerle mücadele için 15 yıldan fazla süredir inisiyatif aldıklarını belirterek, "Yenilikçi finansman modellerimizle ülkemize öncülük ediyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele için özellikle geçtiğimiz yıldan bu yana çok önemli adımlar attık. 2020 başında Bilime Dayalı Hedefler metodolojisi kapsamında 1,5 derece hedefiyle uyumlu olarak mutlak emisyon azaltım hedefini açıklayan Türkiye'deki ilk banka olduk. Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızı 2025 yılına kadar yüzde 29, 2035 yılına kadar yüzde 71 azaltmayı taahhüt ettik. Yine 2020 yılında sadece hedefimizi duyurmakla kalmayarak faaliyetlerimiz kaynaklı emisyonlarımızı referans yıla göre yüzde 75 azalttıktan sonra kalan emisyonlarımız için de karbon kredisi satın aldık. Böylece karbon nötr banka olarak, 2035 hedefimizi, 15 yıl önce gerçekleştirdik. Ayrıca 2021 yılında Türkiye'den kömür çıkış taahhüdü veren ilk banka olarak, kömür santralleri ve madenleriyle ilgili yeni yatırımları finanse etmeyeceğimizi beyan ettik." ifadelerini kullandı.

Baştuğ, iklim değişikliğinin küresel bir tehdit olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biliyoruz ki iklim değişikliği, uygarlığın her boyutunu etkileyecek düzeyde küresel bir tehdit olarak güncelliğini koruyor. Bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadele için hedefimizi en yükseğe koyduk. Paris Anlaşması hedefleri doğrultusunda net sıfır banka olma yolunda küresel trendleri takip ederek sektörümüz adına çok daha büyük bir taahhütte bulunup Birleşmiş Milletler Net Sıfır Bankacılık Birliği'ne katıldık. 2018 yılında Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ni oluşturan kurucu üyeler arasında Türkiye'den tek banka olduk. Şimdi de Birleşmiş Milletler'in net sıfır geleceğe odaklanmış bankacılık birliğine katılarak iklim kriziyle mücadeledeki kararlılığımızı sürdürüyoruz. İklim krizine karşı sorumluluğunun farkında bir banka olarak, ülkemizi bu uluslararası platformda temsil etmekten mutluluk duyuyoruz."

Bankaların iklim değişikliğine karşı mücadelede finansman sağlayan kurumlar olarak çok önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Baştuğ, NZBA'nın oluşturulmasının da küresel çapta koordineli, hızlandırılmış eylem geliştirmeye yönelik tarihi bir adım olarak kabul edildiğini kaydetti. Baştuğ, "Bu kapsamda küresel bankacılık sektörünün en güçlü taahhüt grubu olarak bilinen NZBA'nın 54. üyesi olup ülkemizde bu taahhüdü veren ilk banka olmaktan ve portföyümüzü en geç 2050 yılına kadar net sıfır karbon yapma doğrultusunda stratejiler geliştirmek üzere harekete geçmekten gurur duyuyoruz. Sektörümüzde sürdürülebilirlik stratejileri kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele eden tüm bankaları da Net-Sıfır Bankacılık Birliği'ne katılmaya davet ediyorum. Bu yolda birlikte yürüyerek dünyamız için fark yaratabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Işıl Akdemir Evlioğlu, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA, BM Net-Sıfır Bankacılık Birliği'ne katılan Türkiye'deki ilk banka oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı 15:06 Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor 14:44 Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi 14:17 Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş 14:06 Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş Ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesiyle ilgili detayları kızı paylaştı 13:56 Ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesiyle ilgili detayları kızı paylaştı Taliban üyeleri, Afgan müzisyen Favad Andarabi'yi öldürmeden önce evinde çay içmiş 13:41 Taliban üyeleri, Afgan müzisyen Favad Andarabi'yi öldürmeden önce evinde çay içmiş
Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek 12:41 Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi 12:07 Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
15:08 Pelin Öztekin'den duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı! Videoyu izleyenler gözyaşlarını tutamadı
15:06 Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı
14:44 Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor
14:17 Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:12 Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain'in sözleşmesini karşılıklı fesetti
14:04 Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın
13:45 Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak
13:41 Taliban üyeleri, Afgan müzisyen Favad Andarabi'yi öldürmeden önce evinde çay içmiş
13:30 Milli Takım, İngiltere'nin kırmızı liste engeline takıldı! 4 yıldız futbolcu, Dünya Kupası Eleme maçında forma giyemiyor
13:02 Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego, İstanbul'da
Pelin Öztekin'den duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı! Videoyu izleyenler gözyaşlarını tutamadı Pelin Öztekin'den duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı! Videoyu izleyenler gözyaşlarını tutamadı         
15:09
Şarampole uçan otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti Şarampole uçan otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti         
14:45
Dünyaca ünlü Anzer balı, bin 200 liradan satılacak Dünyaca ünlü Anzer balı, bin 200 liradan satılacak         
14:43
Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain'in sözleşmesini karşılıklı fesetti Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain'in sözleşmesini karşılıklı fesetti         
14:12
Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın         
14:04
Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak         
13:46
Son dakika: Birinci ek yerleştirme sonrası kontenjanlara göre ikinci ek yerleştirme yapılacak Son dakika: Birinci ek yerleştirme sonrası kontenjanlara göre ikinci ek yerleştirme yapılacak         
12:53
6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu         
12:17
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da         
11:39
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti         
11:12
İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış         
11:01
Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı         
10:44
Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu         
09:50
Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü         
08:57
Mine Tugay'ın bikinili pozları hayranlarını mest etti Mine Tugay'ın bikinili pozları hayranlarını mest etti         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 15:15:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Garanti BBVA, BM Net-Sıfır Bankacılık Birliği'ne katılan Türkiye'deki ilk banka oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement