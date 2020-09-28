Garanti BBVA, BM'nin 75'inci yılı anısına hazırlanan CEO Sorumluluk Bildirisi'ni imzaladı

Garanti BBVA, üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Global Compact'in (UNGC), Birleşmiş Milletler'in (BM) 75'inci yılı anısına hazırladığı yeni CEO Sorumluluk Üstlenme Bildirisi'ne imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Garanti BBVA, BM'in 75'inci yılı anısına hazırlanan bildiriyle birlikte Kovid-19 salgını ve iklim değişikliği, ekonomik belirsizlikler, sosyal eşitsizlik gibi artan krizler karşısında, daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya için sorumluluk almayı kabul ediyor.

Bildiriye destek veren Üst Yöneticiler (CEO) 21 Eylül Pazartesi günü resmi 75'inci yıl anma törenleri kapsamında, BM Özel Sektör Forumu'nda BM Genel Sekreteri Antonio Gueterres'e sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, konuya ilişkin, "Garanti BBVA olarak, daha sürdürülebilir bir dünya yaratmak için 15 yıldan uzun süredir çalışıyoruz. Bu konuda çalışan uluslararası kuruluşlara destek veriyor, bu amaçla hayata geçen her türlü girişime katılım sağlıyoruz. BM Global Compact'in Türkiye ayağı da hem aktif katkı sağladığımız hem de aldığı aksiyonları dikkatle takip ettiğimiz bir kuruluş." ifadelerini kullandı.

Baştuğ, Global Compact Türkiye ağında, Sürdürülebilir Finans Grubu'nun başkanlığını yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl, oluşturulması aşamasında önemli liderlik ettiğimiz Sürdürülebilir Finans Bildirgesi'ne, Türkiye'deki aktif büyüklüğün yaklaşık yüzde 40'ını temsil eden 8 banka katılım gösterdi. Bu bildiriyi imzalayan 8 banka, finanse ettiği projelerin çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri üzerinde kontrol sahibi oluyor. Bildiriyle birlikte, imzacı bankaların çevresel ve sosyal risklerin yönetilmesi konusunda yol gösterici olacak bazı hükümleri de yerine getirmesi gerekiyor. Global Compact, bu sene de son derece takdir toplayacak bir işe imza attı. BM 75'inci yılı anısına hazırlanan CEO Bildirisi, artan pandemi ve iklim değişikliği, sosyal eşitsizlikler, pandeminin sebep olduğu ekonomik belirsizlikler vb. karşısında, iş dünyasının acil aksiyon ve sorumluluk alması gerektiğini savunuyor. Bu kapsamda, Türkiye'de sürdürülebilir finansın gelişimine liderlik ettiğimiz ve hem çevresel hem de sosyal konuları finansal yapımızın içerisine entegre eden bir iş yapış tarzıyla çalıştığımız için Garanti BBVA adına bu ildiriyi imzalamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum."