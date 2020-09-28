Garanti BBVA, BM'nin 75'inci yılı anısına hazırlanan CEO Sorumluluk Bildirisi'ni imzaladı - Son Dakika

Garanti BBVA, BM'nin 75'inci yılı anısına hazırlanan CEO Sorumluluk Bildirisi'ni imzaladı

Garanti BBVA, üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Global Compact'in (UNGC), Birleşmiş Milletler'in (BM) 75'inci yılı anısına hazırladığı yeni CEO Sorumluluk Üstlenme Bildirisi'ne imza attı.

Garanti BBVA, BM'nin 75'inci yılı anısına hazırlanan CEO Sorumluluk Bildirisi'ni imzaladı, System.String[]

Garanti BBVA, üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Global Compact'in (UNGC), Birleşmiş Milletler'in (BM) 75'inci yılı anısına hazırladığı yeni CEO Sorumluluk Üstlenme Bildirisi'ne imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Garanti BBVA, BM'in 75'inci yılı anısına hazırlanan bildiriyle birlikte Kovid-19 salgını ve iklim değişikliği, ekonomik belirsizlikler, sosyal eşitsizlik gibi artan krizler karşısında, daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya için sorumluluk almayı kabul ediyor.

Bildiriye destek veren Üst Yöneticiler (CEO) 21 Eylül Pazartesi günü resmi 75'inci yıl anma törenleri kapsamında, BM Özel Sektör Forumu'nda BM Genel Sekreteri Antonio Gueterres'e sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, konuya ilişkin, "Garanti BBVA olarak, daha sürdürülebilir bir dünya yaratmak için 15 yıldan uzun süredir çalışıyoruz. Bu konuda çalışan uluslararası kuruluşlara destek veriyor, bu amaçla hayata geçen her türlü girişime katılım sağlıyoruz. BM Global Compact'in Türkiye ayağı da hem aktif katkı sağladığımız hem de aldığı aksiyonları dikkatle takip ettiğimiz bir kuruluş." ifadelerini kullandı.

Baştuğ, Global Compact Türkiye ağında, Sürdürülebilir Finans Grubu'nun başkanlığını yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl, oluşturulması aşamasında önemli liderlik ettiğimiz Sürdürülebilir Finans Bildirgesi'ne, Türkiye'deki aktif büyüklüğün yaklaşık yüzde 40'ını temsil eden 8 banka katılım gösterdi. Bu bildiriyi imzalayan 8 banka, finanse ettiği projelerin çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri üzerinde kontrol sahibi oluyor. Bildiriyle birlikte, imzacı bankaların çevresel ve sosyal risklerin yönetilmesi konusunda yol gösterici olacak bazı hükümleri de yerine getirmesi gerekiyor. Global Compact, bu sene de son derece takdir toplayacak bir işe imza attı. BM 75'inci yılı anısına hazırlanan CEO Bildirisi, artan pandemi ve iklim değişikliği, sosyal eşitsizlikler, pandeminin sebep olduğu ekonomik belirsizlikler vb. karşısında, iş dünyasının acil aksiyon ve sorumluluk alması gerektiğini savunuyor. Bu kapsamda, Türkiye'de sürdürülebilir finansın gelişimine liderlik ettiğimiz ve hem çevresel hem de sosyal konuları finansal yapımızın içerisine entegre eden bir iş yapış tarzıyla çalıştığımız için Garanti BBVA adına bu ildiriyi imzalamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum."

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Eylül, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA, BM'nin 75'inci yılı anısına hazırlanan CEO Sorumluluk Bildirisi'ni imzaladı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Juventus'lu Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu oldu Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar         
18:07
Son Dakika: Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir Son Dakika: Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir         
17:15
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı         
17:03
Dağlık Karabağ'ı ziyaret eden Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan'ın endişeli tavırları dikkatlerden kaçmadı Dağlık Karabağ'ı ziyaret eden Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan'ın endişeli tavırları dikkatlerden kaçmadı         
16:50
Ermenistan, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi Ermenistan, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi         
16:07
Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı         
15:05
Aboubakar'ın sözleşme detayları ortaya çıktı! 11 milyon euro bonservis getirirse Beşiktaş'tan ayrılabilkecek Aboubakar'ın sözleşme detayları ortaya çıktı! 11 milyon euro bonservis getirirse Beşiktaş'tan ayrılabilkecek         
14:44
İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu         
13:34
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı         
09:55
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı         
08:20
Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 18:41:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Garanti BBVA, BM'nin 75'inci yılı anısına hazırlanan CEO Sorumluluk Bildirisi'ni imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei