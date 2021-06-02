Garanti BBVA CepPOS'ta artık işlem limiti yok - Son Dakika

Garanti BBVA CepPOS'ta artık işlem limiti yok

Garanti BBVA, Android cep telefonlarını temassız POS cihazına çeviren CepPOS ürününe, temassız ödeme limiti üzerindeki alışverişler için şifreli işlem özelliği ekledi.

Garanti BBVA, Android cep telefonlarını temassız POS cihazına çeviren CepPOS ürününe, temassız ödeme limiti üzerindeki alışverişler için şifreli işlem özelliği ekledi.

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Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Visa'nın "Tap to Phone" teknolojisiyle hayata geçen ek özellik sayesinde, KOBİ ve mikro ölçekteki iş yerleri bundan böyle CepPOS uygulamasıyla akıllı cep telefonlarından hızlı ve güvenli bir şekilde, şifreli işlemlerle limit sınırı olmaksızın ödeme alabilecek.

CepPOS uygulamasının yüklü olduğu cep telefonunda girilen satış tutarı temassız işlem limiti olan 350 TL'nin üzerinde olduğunda, diğer temassız POS cihazlarında olduğu gibi kart okutulma işleminden sonra telefona kart şifresi girişi yapılarak işlem tamamlanabilecek.

Basit usulle çalışan esnaf üye iş yerlerinin hayatını kolaylaştıran CepPOS uygulamasının kullanılabilmesi için iş yerleri tarafından cep telefonlarına indirilmesi ve Garanti BBVA üye iş yeri olunarak Garanti BBVA internet şifresiyle üye girişi yapılması yeterli oluyor. Erişimi ve kullanımı kolay ve güvenli olan CepPOS uygulaması, kurulum beklemeksizin telefona indirildiği an kullanılabiliyor.

Türkiye'deki bir milyondan fazla küçük esnaf sadece nakit ödeme kabul ederken, maliyeti düşük ve temassız ödeme kabul eden çözümlerle hem iş yerleri hem de kart sahiplerinin hayatı kolaylaşıyor. Tüketicilerin ödeme konusundaki alışkanlıkları da değişiyor. Son bir yıl içinde temassız ödemelerin bir önceki yıla göre üç katına çıkmış olması da bunu gösteriyor. Garanti BBVA CepPOS bu açıdan da pazarın ihtiyacına yanıt veriyor.

"İş yerlerimiz fiziksel POS'ları olmasa dahi kartla temassız ödeme alabilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin gittikçe daha fazla nakitsiz ve temassız ödeme yapmayı tercih ettiğini görüyoruz. Türkiye'de yıllar önce ilk temassız kart ve ilk sanal POS altyapısını sunan kurum olarak, iş yerlerimizin temassız ve hatta fiziksel bir POS cihazı olmadan ödeme almasını sağlayan CepPOS uygulamasını 2 yıl önce hayata geçirmiştik. Bugün yüzbinlerce üye iş yeri, pandemi sürecinin de etkisiyle temassız ödeme tercihinin katlanarak arttığı bir dünyada, cep telefonlarına indirerek anında kullanmaya başladıkları CepPOS uygulamasının, iş süreçlerine sağladığı kolaylık ve verimliliğin keyfini yaşıyor.

Şimdi de tüketicilerin ve üye iş yerlerinin hayatını daha da kolaylaştırmak adına, CepPOS uygulamasındaki temassız işlem limitini kaldırarak alışveriş deneyimini yeni bir boyuta taşıyoruz. Bundan böyle tüketiciler 350 TL üzerindeki işlemlerini de, sadece kart şifresi kullanarak CepPOS üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde kolayca gerçekleştirebilecek, iş yerlerimiz yanlarında fiziksel POS'ları olmasa dahi kartla temassız ödeme alabilecek. Garanti BBVA müşterilerini yeniliklerle buluşturmaya, hayatlarına değer katacak yenilikçi ürün ve hizmetler tasarlamaya devam edeceğiz."

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise Garanti BBVA'nın Visa'nın Tap to Phone teknolojisi ile hayata geçen CepPOS uygulaması ile KOBİ ve mikro işletmelerin, işlem limiti olmaksızın Android tabanlı akıllı telefonlarını temassız POS terminali olarak kullanabileceklerini belirterek, "KOBİ'lerin, tüketicilerin evrilen beklentilerine hızla cevap verebilmelerinin pandemi sürecinde daha da önem kazandığını biliyoruz. Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz araştırmaya katılan KOBİ'lerin yüzde 74'ü, pandemi ile beraber müşterilerinin kartlı alışverişe yöneldiğini kaydetti . Düşük maliyetli, kurulumu kolay ve aynı zamanda sektörün güvenlik standartlarını karşılayan bu uygulama ile iş yerleri temassız işlemleri kolaylıkla kabul edebilir hale geliyor. KOBİ'lerin temassız ödeme kabul altyapısını yaygınlaştıracak bu dijital çözümün bir parçası olmaktan ötürü mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Android, Türkiye, Visa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:36 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA CepPOS'ta artık işlem limiti yok - Son Dakika Ekonomi
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