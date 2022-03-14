Garanti BBVA, Çevreci Bonus kartlarını geri dönüştürülebilir plastikten üretiyor - Son Dakika

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, mevcut üretiminde mümkün olan en az seviyede PVC kullanılan, kart gönderim mektuplarında, zarflarında ve müşteri ile iletişimde kullanılan tüm basılı malzemelerde ise tamamen geri dönüşümlü kağıt kullanılan Çevreci Bonus kartların plastiği de artık tamamen çevreye duyarlı malzemeden üretilmeye başlandı.

Garanti BBVA, 15 yıl önce sunduğu çevreye duyarlı ilk kredi kartı Çevreci Bonus ile hem Avrupa'da bir ilk e imza atmış hem de doğanın korunmasına katkıda bulunmak isteyen kredi kartı kullanıcıları için önemli bir farkındalık oluşturmuştu. Artık kart plastiği de tamamen yenilenen Çevreci Bonus'un tüm bileşenleri geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilecek.

Üstelik Çevreci Bonus, kredi kartı sahiplerinin kazandığı bonusların bir kısmının WWF Türkiye'ye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) bağış olarak da aktarılmasına aracılık ederek kart sahiplerinin doğaya katkıda bulunabilecekleri bir platformda yer almalarını sağlamaya devam edecek. Bunun yanı sıra Garanti BBVA, bonus üye işyerleri dışında Çevreci Bonus'la yapılan harcamaların belirli bir tutarını doğal hayata destek olmak için WWF'e aktararak kart sahiplerinin doğal hayata katkıda bulunmalarına yardımcı olmayı da sürdürecek.

ÇEVRECİ BONUS İLE BAŞLATTIĞIMIZ DEĞİŞİMİ TÜM KREDİ KARTI MARKALARIMIZLA YAYMAYI PLANLIYORUZ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Çağrı Süzer, Garanti BBVA olarak sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele stratejisi doğrultusunda çevresel etkileri azaltmak için çalışmaları sürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda Garanti BBVA Ödeme Sistemleri bünyesinde sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ilk adımını 2007 yılında atarak, doğanın korunmasına katkıda bulunmak isteyen kredi kartı kullanıcıları için sundukları Çevreci Bonus'un artık tamamıyla geri dönüştürülebilir malzemelerden üretimine başladıklarını ifade eden Süzer, şunları kaydetti:

"Bugün sadece ülkemizde hâlihazırda 290 milyon adetten fazla kredi ve banka kartı aktif olarak kullanılıyor. Bu kartların da ortalama 3 yılda bir yenilendiği ve her yıl milyonlarca eski kartın çöpe atıldığı düşünülürse, plastikten kaynaklı kirliliğin ve bu noktada geri dönüştürülmüş malzemeden üretilecek kartların doğaya sağlayacağı katkının boyutu çok daha iyi anlaşılıyor. Çevreci Bonus ile başlattığımız bu değişimi tüm kredi kartı markalarımızla yaymayı planlıyoruz. GÖSAŞ ve Garanti BBVA olarak dünyaya ve geleceğe daha iyi bakmak hedefiyle çalışırken, çevre için artan riskleri de minimize etmek, ürün ve hizmetlerimizle sürdürülebilirliğe katkı sağlamak en büyük amacımız."