Garanti BBVA Çin Eximbank'tan 300 milyon dolar kredi aldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA Çin Eximbank'tan 300 milyon dolar kredi aldı (2) - Son Dakika Ekonomi

Garanti BBVA Çin Eximbank'tan 300 milyon dolar kredi aldı (2)

6 saat önce

Garanti BBVA, Çin Eximbank'tan 300 milyon dolar tutarında, 3 yıl vadeli kredi aldı.

Garanti BBVA Çin Eximbank'tan 300 milyon dolar kredi aldı (2), System.String[]
Garanti BBVA, Çin Eximbank'tan 300 milyon dolar tutarında, 3 yıl vadeli kredi aldı.

Bankanın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Bankamız, the Export Import Bank of China'dan 300 milyon Amerikan Doları tutarında 3 yıl vadeli kredi sağlamıştır" denildi.

Bankadan yapılan açıklamada, "İki banka arasındaki anlaşma kapsamında sağlanan kredi Türk firmalarının Çin'den yapacakları ithalatların finansmanında kullanılacak" denildi ve eklendi:

"Dış ticarette müşterilerinin çözüm ortağı olarak hareket eden Garanti BBVA, uluslararası anlaşmalarla dış ticaretin finansmanında müşterilerine farklı çözümler sunuyor. Garanti BBVA, gerçekleştirdiği bu anlaşmayla Çin bankalarıyla süregelen güçlü ilişkilerini pekiştirmeye devam etti."

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ da, "Garanti BBVA, bu kredi anlaşmasıyla Çin işlemlerindeki üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu" dedi ve ekledi:

"Çin Eximbank ile uzun yıllara dayanan güçlü bir ilişkimiz var. 2016'da imzaladığımız sözleşmeden sonra Çin Eximbank ile tekrar yüksek tutarlı bir krediye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz.

"Bu anlaşma uluslararası piyasalarda bankamıza duyulan güçlü güvenin de bir göstergesi. Çin'de temsilcilik açan Türkiye'den ilk banka olarak Çin ile ilgili ciddi bir bilgi birikimimiz var.

"Çin ile işlem yapan firmaların Garanti'nin bu uzmanlığından faydalanmasını isteriz. Güçlü yurtdışı bağlantılarımızla dış ticaretin finansmanı konusunda müşterilerimize yeni çözümler sunmaya devam edeceğiz." (Fotoğraflı)


- İstanbul
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Eximbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:11 Kaynak: DHA
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