Garanti BBVA, Cinsiyet Eşitliği Kredisi'nin ikincisini Limak ile imzaladı

Garanti BBVA, Türkiye ve dünyada bir ilke imza atarak kredi faizinin kadın ve erkek çalışanlara eşit fırsatlar sunulmasına endekslendiği "Gender Loan" yapısının ikinci kredi anlaşmasını Limak Grubu bünyesinde faaliyet gösteren 4 turizm firmasıyla gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, Limak Grubu bünyesinde faaliyet gösteren 4 turizm firmasıyla imzaladığı toplam 151,2 milyon TL'lik kredi sözleşmesi kapsamında, ilkini geçen yıl gerçekleştirdiği Türkiye'nin ikinci "Gender Loan (Kadın ve erkeklerin iş yaşamında eşit fırsatlara sahip olmasını teşvik eden kredi)" yapısına sahip kredisini hayata geçirdi.

Garanti BBVA tarafından birinci yılın sonunda yapılacak değerlendirmeye göre, kredi kapsamındaki 4 turizm firmasının cinsiyet eşitliği konusundaki performansı iyileşirse kredi faizinde indirim gerçekleşecek.

Gender Loan yapısının değerlendirme kriterleri arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) Özel Sektör İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifikası ve Eşitlik Mührü Programı doğrultusunda firmaların alacağı aksiyonlar ile Garanti BBVA tarafından belirlenen ek aksiyonlar yer alıyor.

Limak bünyesinde faaliyet gösteren 4 turizm firmasına; doğum sonrası işe dönüş programları, yeni işe alımlarda eşitlik prensibi gözetilmesi, tedarik zincirinde kadın hakim ortaklı işletmelere öncelik verilmesi, kadın-erkek maaş oranı, tacizi engelleme politikası ve kadınlara yönelik bilinçsiz oluşan olumsuz ön yargı ile mücadele konusunda eğitimler gibi farklı kriterlere göre aldığı puan üzerinden kredi faizinde indirim yapılacak.

Garanti BBVA'nın kendi geliştirdiği metodolojiyle hesaplanacak olan puan, Limak Grubu'nun turizm sektöründeki cinsiyet eşitliği performansını da ortaya koyacak.

"İş yaşamında kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına katkı sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Türkiye'de hayata geçirdikleri Gender Loan yapısıyla şirketlerin cinsiyet eşitliğinde atacakları adımlar sayesinde daha uygun koşullarda finansman sağlama imkanı elde ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Gender Loan anlaşmasından kısa süre sonra cinsiyet eşitliği kredi yapısını tekrarlayarak Türkiye'nin iş yaşamında kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına katkı sunuyoruz. Garanti BBVA olarak, kadınların ekonomiye aktif katılımı konusunda hem bankamızda hem de müşterilerimize yönelik birçok çalışma ve ilki gerçekleştirdik. Gender Loan kredi yapısıyla da cinsiyet eşitliği konusunda iyi performans sergileyen firmaları ödüllendirerek diğer firmaların bu alandaki performanslarını geliştirmeleri için teşvik sağlıyoruz. Türkiye'de sürdürülebilir ekonominin güçlenmesi adına Limak'ın yaptığı katkıyı ve kadın-erkek eşitliği alanında öncü bir anlaşmaya imza atmasını çok önemsiyoruz.

Sürdürülebilir finansman alanında, iklim değişikliği ve etkileri konusunda aldığımız inisiyatiflere bir yenisini daha eklediğimiz bu kredi yapısıyla bankacılık sektöründeki öncü ve lider konumumuzu koruyoruz. Ülkemizde eşitliği sağlamaya yönelik çalışmalarımız, sürdürülebilirlik alanındaki teşviklerimizle firmaları harekete geçirmek, reel sektörün de konuya istekle yönelmelerine destek vermek kurum kültürümüzün bir parçası. Ülkemizde sürdürülebilirlik alanında iyi performans gösteren şirketlerin Gender Loan gibi yenilikçi kredi yapılarına ilgi göstereceğine ve mevcut kredilerini bu yapıya çevirme konusunda adım atacak başka öncüler de çıkacağına inanıyoruz."

"Cinsiyet eşitliğine duyarlı iş modeli yaratılması noktasında çalışmalarımız hız kazanacak"

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de iş dünyası, sürdürülebilirlik ve kalkınmanın kesişim kümesinde cinsiyet eşitliğini gördüğünü aktardı.

Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadın ve erkeğin istihdamdan eğitime, haklardan fırsatlara erişime, toplumun her alanında eşit şansa, temsiliyet anlamında ise dengeli temsile sahip olmasının toplumsal gelişim ve kalkınma için öncelikli konuların başında geldiğine inanıyorum. Bu kapsamda Limak olarak, gerek şirketlerimiz bünyesinde gerekse Limak Vakfı aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz sosyal etki çalışmalarıyla bu konuyu her zaman önceliklendiriyor, özel sektörde öncü, yenilikçi ve özgün projeler üreterek bu amaca hizmet etmeye çalışıyoruz. Kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almalarını amaçlayan Türkiye'nin Mühendis Kızları, kapsayıcı iş modelimiz çerçevesinde pilot uygulamasını gerçekleştirmekte olduğumuz UNDP Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Mührü bunlardan sadece bazıları...

Garanti BBVA'nın ülkemizde ve dünyada bir ilke imza atarak başlattığı Cinsiyet Eşitliği Kredisi yapısına Limak Turizm olarak dahil olmak bu çerçeveden bizler için oldukça anlamlı ve sevindirici. Öncelikle turizm grubumuz, sonrasında faaliyet gösterdiğimiz diğer sektörlerimizdeki cinsiyet eşitliği performansımızı daha ileri seviyelere çıkarmak için bizleri cesaretlendiren bu kredi yapısından faydalanmak, halihazırda bu alanda sarf ettiğimiz yoğun çabaları taçlandırdığına inanıyorum. Özel sektörümüze de örnek teşkil edecek bu iş birliğiyle cinsiyet eşitliğine duyarlı iş modeli yaratılması noktasında çalışmalarımız hız kazanacak. Bu kapsamda yoğun emek veren başta kadınlar olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

"Hazırladığımız projelerle hedeflerimize ulaşacağız"

Limak Holding Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu ise otelleri bünyesinde kadın-erkek iş gücünün eşitliği için çalışmalarına yoğun olarak devam ettiklerini bildirdi.

Kavaloğlu, "Kadın çalışan sayımızın artırılmasına yönelik hazırladığımız projelerle hedeflerimize ulaşacağız. Yaşadığımız bu hassas günlerde Limak Holding Turizm Grubu olarak aynı zamanda tüm tesislerimizde hazırlıklarımızı tamamladık ve 300 maddelik Pandemi Eylem Planımızı oluşturup sadeleştirerek misafirlerimiz için manifestomuzu hazırladık. Her kademeden çalışanlarımıza ulusal ve uluslararası firmalarla birlikte e-eğitimler veriyor ve devamında hatırlatıcı eğitimlerle sürekliliğini sağlıyoruz. İleri teknoloji termal kamera sistemleri ve hijyene yönelik teknolojik altyapıyla birlikte aldığımız önlemlerimizle misafirlerimize güvenli bir tatil ortamı sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.