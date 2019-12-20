Garanti BBVA'dan 50 milyon dolar değerinde

Garanti BBVA, 5 yıl vadeli 50 milyon dolar tutarında yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Şirket açıklamasına göre, 15 yıldır sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden ürünler geliştiren Garanti BBVA, tahvil ihracından sağlanan fonla, iklim değişikliğine çözüm üreten yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği projelerine destek sağlayacak.

Türkiye'de yenilenebilir enerji finansmanında öne çıkan bankalardan biri olan Garanti BBVA, bu ihraç ile iklim değişikliği ile mücadeleye olan katkısını artıracak.

BBVA Grubu'nun yeni Sürdürülebilir Tahvil Programı çerçevesinde Türkiye'de gerçekleştirilen ilk işlem olma özelliğini taşıyan bu ihraçta uluslararası bir sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşundan Yeşil Tahvil Prensipleri'ne uygunluk konusunda onay alındı.

Garanti BBVA 2017 yılında da, Dünya Bankası grubu üyesi IFC (International Finance Corporation) ile İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı (İTMK) programı kapsamında, 5 yıl vadeli 150 milyon dolar karşılığında yaklaşık 540 milyon TL tutarında sözleşme imzalamıştı.

Garanti BBVA'nın ilk yeşil bono olma özelliği taşıyan bu program özelinde ilk kez gerçekleştirilen ihraç, aynı zamanda IFC'nin de Türkiye'de yatırım yaptığı ilk İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracı oldu.

Garanti BBVA'nın IFC ile TL cinsinden gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliğini de taşıyan fon, ağırlıklı olarak "Yeşil Mortgage" olarak nitelenen, enerji verimliliği yüksek binaları kapsayan çevre dostu projelerin finansmanında kullandırılıyor. Banka, bu ilk yeşil bono ihracından sonra 2018 yılında gelişmekte olan piyasalarda bir özel bankanın ihraç ettiği kadın girişimcilerin kullanımına yönelik ilk sosyal bono ihracını IFC ile gerçekleştirmişti.

- "Yenilenebilir enerji projelerine destek sağlamaktan mutluyuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'yle hareket ettiklerini belirterek, "Toplumların sürdürülebilir, eşit ve refah dolu bir gelecek hedefine ulaşmasında bankacılık sektörünün katkısını en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıllardaki yeşil ve sosyal bono ihraçlarımıza bir yenisini daha eklediğimiz ve iklim değişikliği ile mücadelede en önemli yeri olan yenilenebilir enerji projelerine bir kez daha destek sağladığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yeşil Mortgage dahil olmak üzere 34 farklı ürün ve hizmet ile sürdürülebilir kalkınmaya odaklandıklarının altını çizen Edin, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir alanları destekleyen bu ihraçların yanında müşterilerimizi kredi vadesi boyunca teşvik eden bir kredi yapısını da geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırdık. 2018 yılında, faiz veya komisyon oranlarının sürdürülebilirlik performanslarına endekslendiği iki adet Yeşil Kredi anlaşması imzaladık. Bunlardan bir tanesi, türünün Türkiye'deki ilk, dünyada ise beşinci örneği oldu. 2019 yılında dünyada ilk kez kullanılan 'Gender Loan' (kadınların iş hayatında tutunmasını ve yükselmesini desteklemeye yönelik fayda sağlayan kredi) yapısını hayata geçirdik.

Şimdi 2019 yılını bu Yeşil Bono ihracı ile bitirerek, sürdürülebilir finans alanında Garanti BBVA olarak aldığımız inisiyatiflere bir yenisini daha ekliyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz Yeşil Bono, Sosyal Bono, Yeşil Kredi ve iş hayatında kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik kredi ürünleri ile sektörde öncü konumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz."