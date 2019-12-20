Garanti BBVA'dan 50 milyon dolarlık "Yeşil Bono" ihracı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA'dan 50 milyon dolarlık 'Yeşil Bono' ihracı - Son Dakika Ekonomi

Garanti BBVA'dan 50 milyon dolarlık "Yeşil Bono" ihracı

6 saat önce

Garanti BBVA, beş yıl vadeli 50 milyon dolar tutarında "Yeşil Bono" ihraç etti.

Garanti BBVA'dan 50 milyon dolarlık

Garanti BBVA, beş yıl vadeli 50 milyon dolar tutarında "Yeşil Bono" ihraç etti.

Garanti'den yapılan açıklamada, " Türkiye'de yenilenebilir enerji finansmanında öncü olan ve rüzgar enerji santrallerine en çok finansman sağlayan Banka konumundaki Garanti BBVA, bu ihraç ile iklim değişikliği ile mücadeleye olan katkısını artıracak" denildi.

Açıklamaya göre, BBVA Grubu'nun yeni Sürdürülebilir Tahvil Programı çerçevesinde Türkiye'de gerçekleştirilen ilk işlem olma özelliğini taşıyan bu ihraçta uluslararası bir sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşundan Yeşil Tahvil Prensipleri'ne uygunluk konusunda onay alındı.

Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'nin ışığında hareket ettiklerini söyleyen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, "Toplumların sürdürülebilir, eşit ve refah dolu bir gelecek hedefine ulaşmasında bankacılık sektörünün katkısını en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıllardaki yeşil ve sosyal bono ihraçlarımıza bir yenisini daha eklediğimiz ve iklim değişikliği ile mücadelede en önemli yeri olan yenilenebilir enerji projelerine bir kez daha destek sağladığımız için mutluyuz" dedi ve ekledi:

"Sürdürülebilir alanları destekleyen bu ihraçların yanında müşterilerimizi kredi vadesi boyunca teşvik eden bir kredi yapısını da geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırdık. 2018 yılında, faiz veya komisyon oranlarının sürdürülebilirlik performanslarına endekslendiği iki adet Yeşil Kredi anlaşması imzaladık.

"Bunlardan bir tanesi, türünün Türkiye'deki ilk, dünyada ise beşinci örneği oldu. 2019 yılında dünyada ilk kez kullanılan 'Gender Loan' (kadınların iş hayatında tutunmasını ve yükselmesini desteklemeye yönelik fayda sağlayan kredi) yapısını hayata geçirdik.

"Şimdi 2019 yılını bu Yeşil Bono ihracı ile bitirerek, sürdürülebilir finans alanında Garanti BBVA olarak aldığımız inisiyatiflere bir yenisini daha ekliyoruz.

"Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz Yeşil Bono, Sosyal Bono, Yeşil Kredi ve iş hayatında kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik kredi ürünleri ile sektörde öncü konumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz."

"Küresel seviyede ortaya çıkan en iyi uygulamaları tespit eden ve bunları daha da geliştirmeyi hedefleyen Garanti BBVA, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik finansman çözümlerini Türkiye'de hayata geçirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor" denilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Garanti BBVA 2017 yılında da, Dünya Bankası grubu üyesi IFC (International Finance Corporation) ile İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı (İTMK) programı kapsamında, 5 yıl vadeli 150 milyon ABD doları karşılığında yaklaşık 540 milyon TL tutarında sözleşme imzalamıştı.

"Garanti BBVA'nın ilk yeşil bono olma özelliği taşıyan bu program özelinde ilk kez gerçekleştirilen ihraç, aynı zamanda IFC'nin de Türkiye'de yatırım yaptığı ilk İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracı oldu.

"Garanti BBVA'nın IFC ile TL cinsinden gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliğini de taşıyan fon, ağırlıklı olarak 'Yeşil Mortgage' olarak nitelenen, enerji verimliliği yüksek binaları kapsayan çevre dostu projelerin finansmanında kullandırılıyor.

"Garanti BBVA, bu ilk yeşil bono ihracından sonra 2018 yılında gelişmekte olan piyasalarda bir özel bankanın ihraç ettiği kadın girişimcilerin kullanımına yönelik ilk Sosyal Bono ihracını IFC ile gerçekleştirmişti." (Fotoğraflı)

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, "Toplumların sürdürülebilir, eşit ve refah dolu bir gelecek hedefine ulaşmasında bankacılık sektörünün katkısını en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz" dedi. İstanbul DHA


Türkiye, Bono, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'yi yasa boğan Neslican'ın adı hayır çeşmesiyle yaşatılacak
Gizli kamera satıcılarına operasyon Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye resti çekti: Biz de kendi yaptırımlarımızı uygularız Erdoğan sinyali verdi! Faiz indirimleri devam edecek

Son Dakika Haberleri
17:30 Altının kilogramı 281 bin 80 liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi
17:28 İngiltere Merkez Bankası'nın yeni başkanı Andrew Bailey - Son Dakika Ekonomi
17:28 Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı tamamlandı - Son Dakika Ekonomi
17:22 Ticaret Bakanı Pekcan Brüksel'de STK temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi
17:20 Maserati tarihinde 105 yılı geride bıraktı - Son Dakika Ekonomi
17:20 Türkiye'nin para cezası verdiği Google'a bir ceza da Fransa'dan - Son Dakika Ekonomi
16:54 Son Dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 6-10 Ocak tarihlerinde yapılacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 17:37:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Garanti BBVA'dan 50 milyon dolarlık "Yeşil Bono" ihracı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]