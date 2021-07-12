Garanti BBVA'dan bayram kredisi

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, banka olarak müşterilerin beklentilerini karşılamak için daha hızlı ve pratik olmak adına sürekli süreçleri geliştirdiklerini belirterek, "Yaklaşan Kurban Bayramı döneminde de müşterilerimize şubeye gitmeden, evlerinin konforunda kolay ve güvenli bir şekilde kredi fırsatlarından yararlanma imkanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, hayatın her alanında yaşanan dijital dönüşüm, bankacılık alanında da pratik çözümler üretilmesini sağlıyor. Banka, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi artan alışveriş, tatil ve hediye ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılayabilmesi için "Bayram Kredisi" imkanı sunuyor. Garanti BBVA, müşterilerine şubeye gitmeden anında kredi hattı ve dijital bankacılık üzerinden güvenli bir şekilde kredi kampanyasından yararlanma olanağı sağlıyor.

Bayram kredisinden yararlanmak isteyenler, Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet, Garanti BBVA şubeleri ve 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı'ndan kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, tüketicilerin her alanda olduğu gibi tüm bankacılık işlemlerinde de hızlı ve kolay başvuru yapabilmeye önem verdiklerini belirtti.

Garanti BBVA olarak müşterilerin beklentilerini karşılamak için daha hızlı ve pratik olmak adına sürekli süreçleri geliştirdiklerinin altını çizen Akten, şunları kaydetti:

"Yaklaşan Kurban Bayramı döneminde de müşterilerimize şubeye gitmeden, evlerinin konforunda kolay ve güvenli bir şekilde kredi fırsatlarından yararlanma imkanı sunuyoruz. Kredi başvurusu yapmak ve onaylanan kredisini gerekli onay adımlarının ardından çekmek isteyen müşterilerimize anında kredi hattımızdan ve dijital bankacılık kanallarımızdan güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde yardımcı oluyoruz. Garanti BBVA olarak her anlamda iyi ve rahat bir hayat yaşamanın finansal sağlıktan geçtiğine inanıyoruz ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına destek olarak finansal sağlığını gözetmeyi aynı zamanda toplumsal sorumluluğumuz olarak görüyoruz."