Garanti BBVA'dan bayram kredisi kampanyası

Garanti BBVA, ramazan bayramı öncesi artan ihtiyaçların hızlı ve kolayca karşılanabilmesi amacıyla, bayram kredisi kampanyası başlattı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, kampanyadan yararlanmak isteyenler, Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet, 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı ve Garanti BBVA şubelerinden kolayca kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, şunları kaydetti:

"Koronavirüs (Kovid-19) salgınının hepimizi etkilemeye devam ettiği bu günlerde tüm müşterilerimizin artan ihtiyaçlarında yanında olmayı önemsiyoruz. Salgından kaynaklı olarak evden çıkmadan dijital kanallar üzerinden işlem yapmak isteyen tüketiciler tüm ihtiyaçlarına hızlı ve kolay şekilde ulaşmak istiyor. Garanti BBVA olarak, bu beklentiden yola çıkarak yaklaşan Ramazan Bayramı sebebiyle müşterilerimizin ihtiyaçlarına şubeye gitmeye gerek kalmadan evlerinin konforunda çözüm sağlamaya devam ediyoruz. Kredi başvurusu yapmak ve onaylanan kredisini hesabına aktarmak isteyen müşterilerimize Anında Kredi Hattımızdan ve dijital bankacılık kanallarımızdan güvenli hızlı ve kolayca yardımcı oluyoruz. Böylece müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlıklarının korunmasına da destek oluyoruz. Garanti BBVA olarak bu olağanüstü günlerde müşterilerimizin her türlü ihtiyacına destek vermeye devam edeceğiz."