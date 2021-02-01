Garanti BBVA'dan Bireysel Çatı Güneş Enerjisi Sistemi ürünü - Son Dakika

Garanti BBVA'dan Bireysel Çatı Güneş Enerjisi Sistemi ürünü

01.02.2021 12:21
Garanti BBVA'dan Bireysel Çatı Güneş Enerjisi Sistemi ürünü, System.String[]

Garanti BBVA, bir "ilki" gerçekleştirerek Bireysel Çatı Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ürününü hayata geçirdi.

Garanti BBVA, bir "ilki" gerçekleştirerek Bireysel Çatı Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ürününü hayata geçirdi.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Solarçatı'yla iş birliği yapan Garanti BBVA, müşterilerine sunduğu hızlı sonuçlanan alışveriş kredisini Bireysel Çatı GES sürecine uyarlayarak kolay bir şekilde yenilenebilir enerji kredisi kullanılmasına imkan veriyor. Böylece çatı tipi güneş enerjisi yatırımı yapmak isteyip de bürokratik süreçlerde zorlanan konut sahibi veya site yöneticilerinin uygulamalarını kolaylaştırıyor.

Garanti BBVA, Bireysel Çatı GES kredileri için avantajlı faiz oranları sunarken, iş birliği kapsamında Solarçatı alışveriş kredisi kullanan Garanti BBVA müşterilerine özel yüzde 5'e varan indirimler uyguluyor ve bu sayede müşterilerin kredili alımlarda maliyetleri azaltılmış oluyor.

Çatı GES, bina ve konutların elektriğini güneşten üretmeye imkan sağlıyor. Elektrik üretimi için başvurulabilecek "en çevre dostu" yöntemlerden biri olan güneş panelleri, yaz ve kış, gün ışığının olduğu her an enerji sağlıyor. Herhangi bir yakıt kullanmayan güneş panelleri 25 yıl elektrik üretiyor.

Evine çatı paneli kurarak elektrik faturası ödemeyen kullanıcılar, ürettiği fazla enerjiyi geri satarak gelir de elde edebiliyor. Tüketimden fazla elektrik üretilen aylarda, fazla enerji şehir şebekesine gönderilirken geliri kullanıcının banka hesabına yatıyor. Kullanıcılar, tüketilen elektriğin üretilenden fazla olduğu aylarda ise sadece aradaki farkı ödüyor.

"Yenilenebilir enerji sektörünü bireysel yatırımlarla yaygınlaştırabileceğimiz için mutluyuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, 15 yılı aşkın süredir sürdürülebilir finans kapsamında hayata geçirmiş oldukları yenilikçi ürünlere bir yenisini daha eklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerjiye sağladığımız 5,2 milyar doların üzerinde finansman desteğiyle bu yatırımların ülke genelinde yaygınlaşmasında önemli rol aldık. Şimdi de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek bankamızda kullanılan alışveriş kredisi ürününü Bireysel Çatı Güneş Enerjisi Sistemi sürecine uyarladık. Sektörümüze öncülük yaparak proje finansmanı seviyesinde geliştirdiğimiz yenilenebilir enerji sektörünü bireysel yatırımlarla yaygınlaştırabileceğimiz için mutluyuz. Müşterilerimiz, bina veya konutuna kuracağı Çatı GES ile karbon salımı yapmayacak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamış olacak. Aynı zamanda üretim fazlası elektrikten gelir elde edebilecek. Solarçatı ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ve yeni kredi ürünümüz sayesinde bireysel müşterilerimiz, 5 dakikada krediye ulaşıp uygun taksitlerle çatılarına güneş paneli kurabilecek."

"Kullanıcılar, kendi elektriğini üreterek elektrik faturası ödemek zorunda kalmayacak"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten de Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve yenilenebilir enerjideki payını artırmak amacıyla Bireysel Çatı GES kredisini hayata geçirdiklerini aktardı.

Akten, konutlarına ve binalarına güneş enerjisi santrali kurmak isteyen kişi sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Bu ihtiyacı karşılamak için Solarçatı'yla iş birliği yaptık. Elektriğini yenilenebilir enerjiden sağlayacak kullanıcılar, kendi elektriğini üreterek elektrik faturası ödemek zorunda kalmayacak. Hatta ürettiği fazla enerjiyi şehir şebekesine satabilecek. Yeni ürünümüzle müşterilerimiz, aylık tüketimlerine uygun paketlerden dilediğini seçerek dünyamıza dost enerji üretimi ve tüketimi gerçekleştirebilecek. Bu kredi paketimizle bireysel düzeyde yaygınlaşacak güneş paneli uygulamalarının Türkiye'nin enerji tüketimine getireceği katkıyı görmek için de sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kullanıcılar, 25 yıl boyunca elektrik faturası ödemeyecek"

Solarçatı Üst Yöneticisi (CEO) Utku Korkmaz ise güneş enerjisinden elektrik üretim maliyetlerinin son 10 yılda yaklaşık 10 kat azaldığı için artık çok düşük ücretlerle GES kurulabildiğini, GES ile birlikte kurulacak solarbatarya sisteminin elektrik kesintilerinden kurtulmaya imkan sağladığını kaydetti.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla elektrik giderlerinin 3 kat artmasını öngördüklerini belirten Korkmaz, "Isınmak için doğal gaza karşı önemli bir alternatif olan GES kurulumuyla elektriğin yanı sıra doğalgaz ve akaryakıt giderlerinden de tasarruf edilebilecek. Evine Çatı GES kurarak aylık 1.654 TL'den başlayan fiyatlarla elektrik faturası öder gibi taksitle sistemin sahibi olacak kullanıcılar, 25 yıl boyunca elektrik faturası ödemeyecek. Solarçatı olarak, güneş paneli kurulumunun yanı sıra üretilen fazla elektriğin şebekeye satışı için gerekli tüm izinlerin alınmasını da sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA'dan Bireysel Çatı Güneş Enerjisi Sistemi ürünü - Son Dakika Ekonomi


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