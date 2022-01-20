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Garanti BBVA'dan CepPOS uygulamasında Türkiye'de bir yenilik daha - Son Dakika

Garanti BBVA'dan CepPOS uygulamasında Türkiye'de bir yenilik daha

20.01.2022 13:27
Garanti BBVA'dan CepPOS uygulamasında Türkiye'de bir yenilik daha

Garanti BBVA CepPOS, American Express kredi kartları ile temassız ödeme imkanı sunan yeni bir çözüm getiriyor.

Garanti BBVA CepPOS, American Express kredi kartları ile temassız ödeme imkanı sunan yeni bir çözüm getiriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA CepPOS, hızlı ve güvenli ödeme aldığı kartlar arasına Türkiye'de ilk kez American Express logolu kredi kartlarını ekledi.

Dijital ödeme sistemlerinde yenilikçi çözümleriyle üye iş yerlerinin hayatını kolaylaştırmaya devam eden Garanti BBVA, Android cep telefonlarını temassız POS cihazına çeviren CepPOS uygulamasında yeniliklere devam ediyor.

Garanti BBVA CepPOS sahibi üye iş yerleri; POS cihazlarının kurulum ve bakımına gerek kalmadan, mobil cüzdanlardan ve temassız kartlardan hem temassız işlem limitine kadar şifresiz hem de 350 TL temassız ödeme limiti üzerindeki alışverişler için şifreli işlem kabul edebilecek. Bu sayede tüm kartlardan ve tutar fark etmeksizin işlem gerçekleştirilebilecek.

Üye iş yerlerinin hayatını kolaylaştıran CepPOS uygulamasının kullanılabilmesi için iş yerleri tarafından cep telefonlarına indirilmesi ve Garanti BBVA üye iş yeri olunarak Garanti BBVA internet şifresiyle üye girişi yapılması yeterli oluyor. Erişimi ve kullanımı kolay ve güvenli CepPOS uygulaması, üye iş yeri sahibi tarafından kurulum beklemeksizin telefona indirildiği an kullanılabiliyor ve üye iş yeri sahiplerinin tanımladığı çalışanlar da ödeme alabiliyor.

Maliyeti düşük ve temassız ödeme kabul eden uygulamalar, 2 milyondan fazla esnafa güvenli bir alternatif oluyor. Diğer taraftan tüketicilerin ödeme konusundaki alışkanlıkları da değişiyor. Temassız işlem adedinin 2021 yılında bir önceki yıla göre iki katına çıkmış olması da bunu gösterirken, Garanti BBVA CepPOS bu açıdan pazarın ihtiyacına çözüm sunuyor.

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American Express, Garanti Bankası, Türkiye, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Garanti BBVA'dan CepPOS uygulamasında Türkiye'de bir yenilik daha - Son Dakika


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