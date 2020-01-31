Garanti BBVA'dan ekonomiye 322 milyar lira katkı

Garanti BBVA'nın 2019 yılında ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 321 milyar 964 milyon liraya ulaştı.

Banka'nın 2019 yılı net karı 6 milyar 241 milyon lira, aktif büyüklüğü 428 milyar 554 milyon lira olarak gerçekleşirken, aktiflerin yüzde 65'i mevduatlar ile fonlanıyor.

Açıklamaya göre, müşteri mevduat tabanı yıllık yüzde 15 büyümeyle 274 milyar 608 milyon liraya çıktı ve bankanın konsolide sermaye yeterlilik oranı yüzde 17.8, özkaynak karlılığı yüzde 12.4, aktif karlılığı da yüzde 1.5 oldu.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "2019 yılını, gerek ekonomimiz, gerek sektörümüz, gerekse bankamız açısından beklentilerin üzerinde daha pozitif bir tablo ile tamamladık. Hem finansal hedeflerimiz hem de finansal olmayan performans göstergelerimiz açısından başarılı bir yıl oldu" dedi ve ekledi:

"Yılın ilk 9 ayında yaşanan düşük büyüme, faizlerin aşağı gelmesiyle yerini son çeyrekte ciddi bir artışa bıraktı ve özel sektör bankaları arasındaki liderliğimiz daha da güçlendi. Temel hedefin reel sektör olduğu genele yaygın büyümemizi, geniş müşteri tabanımız sayesinde mevduat artışıyla sağlıklı olarak destekledik.

"Yıllardır öncüsü olduğumuz, ilişki bankacılığı kaynaklı, müşteriye önem veren yaklaşımımızla 2019 yılında da, TL kredilerde özel bankalar arasında lider konumumuzu koruduk. Önümüzdeki dönemde ise, sektör ortalamalarının üzerinde bir büyüme hedefliyoruz. Yatırım taleplerinde beklediğimiz artışın, bizlere bu hedefleri gerçekleştirmemizde büyük destek olacağını düşünüyoruz.Sermayesini etkin kullanarak, ülkesine, müşterilerine ve hissedarlarına en yüksek değeri yaratan banka olmaya devam edeceğiz.

"Önümüzdeki dönemde de her zamanki gibi müşterilerimizin yanında olacağız. Sürdürülebilirlik konusunu hem bankamızın, hem iş modelimizin öncelikleri arasına alıp, bu konuda müşterilerimizi ve ülkemizi bilinçlendirme ve destekleme konusunu önceliklendireceğiz.

"Müşterilerimizin finansal sağlığını korumak için gerekli olan her türlü destek ve yardımı yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Doğru müşteriyi doğru ürünle destekleme stratejimizin faydasını gördüğümüzü ve önümüzdeki yıllarda da bunun bu şekilde süreceğini söyleyebilirim." (fotoğraflı)