Son Dakika Haberleri: Garanti BBVA'dan "Feriye Konserleri"
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Garanti BBVA'dan "Feriye Konserleri"

1 saat önce

Uzun yıllardır müziğe verdiği destekle müzikseverleri sevdikleri sanatçılarla bir araya getiren Garanti BBVA, şimdi de eşsiz Boğaz manzarası eşliğindeki Feriye Konserleri düzenleyecek.

Garanti BBVA'dan
Uzun yıllardır müziğe verdiği destekle müzikseverleri sevdikleri sanatçılarla bir araya getiren Garanti BBVA, şimdi de eşsiz Boğaz manzarası eşliğindeki Feriye Konserleri düzenleyecek.

Garanti BBVA açıklamasına göre, banka 22 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında, Feriye'de gerçekleşecek bir konser serisine hazırlanıyor.

Feriye Konserleri'nde, Islandman, Palmiyeler, Analog Kültür Experiment Feat.Tolga Zafer, Ah! Kosmos ve Flapper Swing sahne alacak.

Ücretsiz olarak izlenebilecek konserlerde ayrıca Garanti BBVA kredi kartı sahipleri konser günleri yiyecek ve içecekleri yüzde 20 indirimle alma şansına sahip olacaklar.
Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:54 Kaynak: AA
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