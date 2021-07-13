Garanti BBVA'dan finansal sağlığa iyi gelen Bayram Kredisi - Son Dakika

Garanti BBVA, müşterilerine şubeye gitmeden Anında Kredi Hattı ve dijital bankacılık üzerinden güvenli bir şekilde kredi kampanyasından yararlanma olanağı yaratıyor. Bayram Kredisi'nden yararlanmak isteyenler; Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet, Garanti BBVA şubeleri ve 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı'ndan kolayca kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, "Tüketiciler her alanda olduğu gibi tüm bankacılık işlemlerinde de hızlı ve kolay başvuru yapabilmeye önem veriyorlar. Garanti BBVA olarak biz de müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için daha hızlı ve pratik olmak adına sürekli süreçlerimizi geliştiriyoruz. Yaklaşan Kurban Bayramı döneminde de müşterilerimize şubeye gitmeden, evlerinin konforunda kolay ve güvenli bir şekilde kredi fırsatlarından yararlanma imkânı sunuyoruz. Kredi başvurusu yapmak ve onaylanan kredisini gerekli onay adımlarının ardından çekmek isteyen müşterilerimize Anında Kredi Hattımızdan ve dijital bankacılık kanallarımızdan güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde yardımcı oluyoruz. Garanti BBVA olarak her anlamda iyi ve rahat bir hayat yaşamanın finansal sağlıktan geçtiğine inanıyoruz ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına destek olarak finansal sağlığını gözetmeyi aynı zamanda toplumsal sorumluluğumuz olarak görüyoruz." dedi.