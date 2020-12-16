Garanti BBVA'dan ihtiyaçlar için hızlı "Yeni Yıl Kredisi" kampanyası

Garanti BBVA, yeni yıla girerken müşterilerinin artan ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesi adına, uygun faiz oranları ve 36 aya kadar vadelerle "Yeni Yıl Kredisi" kampanyası sunuyor.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, müşteriler, kampanyadan faydalanabilmek için başvurularını Garanti BBVA mobil ve internet, şubeler ve 444 0 335 Anında Kredi Hattı üzerinden yapabiliyor.

Garanti BBVA ayrıca, hayata geçirdiği Hızlı Kredi özelliği sayesinde müşterilerin yalnızca TC kimlik numaraları ile garantibbva.com.tr üzerinden kredi limitlerini öğrenmesine imkan tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, müşterilerinin içinde bulunulan salgın döneminde erteledikleri ya da kış mevsimiyle birlikte artan ihtiyaçlarını uygun faiz oranları ve geniş vade seçenekleriyle kolayca karşılayabilmesi adına "Yeni Yıl Kredisi" kampanyasını başlattıklarını bildirdi.

Sağlık tedbirleri kapsamında müşterilerin, şubelere ek olarak Garanti BBVA Mobil, İnternet ve Anında Kredi Hattı 444 0 335'ten kredi başvurularını tamamlayabildiğini aktaran Akten, şunları kaydetti:

"Yeni geliştirdiğimiz Hızlı Kredi özelliği sayesinde ise garantibbva.com.tr'den yalnızca TC kimlik numaraları ile saniyeler içinde kredi limitini öğrenebiliyor, limitinden ihtiyaç duyduğu kadarını anında kullanabiliyor. Üstelik bu özellikten sadece Garanti BBVA müşterileri değil, herkes yararlanabiliyor ve bu sayede 'Ne kadar kredi kullanabilirim?' sorusuna çok kısa bir süre içinde cevap bulabiliyorlar. Hızlı krediyle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaktan mutluluk duyuyoruz."