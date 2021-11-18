Garanti BBVA'dan kadın girişimciler için 100 bin tohum topu - Son Dakika

Garanti BBVA kadın girişimciliğine verdiği bütünsel desteğin 15'inci yılında, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü vesilesiyle 100 bin tohum topunu kadın girişimciler için doğayla buluşturuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü'nde, sürdürülebilir ve inovatif çözümler geliştiren sosyal girişim ecording ile iş birliği yaptı. Banka, çevre ve kapsayıcı büyüme odaklı sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında, kadın girişimciliğine odaklanan bütünsel çalışmalarının 15. yılında, ecording ile kadın girişimciler için 100 bin tohum atışı gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, "Ekonomik ve toplumsal kalkınma için büyük önem taşıyan kadın girişimciliğine 15 yıldır özel olarak destek veriyor, ülkemizdeki girişimcileri desteklemeyi ana sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında insanı, çevreyi ve doğayı bir bütün olarak ele alıyoruz. Toplumda ve iş hayatında kadın ve erkeğin eşit şartlarda temsili ve eşit fırsatlara sahip olmasını da sürdürülebilirliğin en önemli unsuru olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Banka olarak yaptıkları çalışmalardan bahseden Kaya, "19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü vesilesiyle de Garanti BBVA Partners'ın eski dönem girişimlerinden ecording ile kadın girişimcilik ekosisteminde yer alan kadınlar için 100 bin tohum topunu doğayla buluşturmak istedik. Çalışmalarımızla kadın girişimciliğine yönelik farkındalığı artırırken, dünyamızı ve doğamızı düşünmeye devam ediyoruz. Garanti BBVA olarak, önümüzdeki dönemde de kadın girişimcilerin finansal sağlığını gözeten, onlara yol gösteren, işlerini, hayatlarını kolaylaştıran, doğru zamanda, doğru tavsiye, yönlendirmeler ve desteklerle iş süreçlerine katkı sağlayan bir çözüm ortağı olarak hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.