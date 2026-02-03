Garanti BBVA'dan Sürdürülebilir Finansmanda 1 Trilyon TL - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Garanti BBVA'dan Sürdürülebilir Finansmanda 1 Trilyon TL

Garanti BBVA\'dan Sürdürülebilir Finansmanda 1 Trilyon TL
03.02.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Garanti BBVA, 2026 itibarıyla sürdürülebilir finansmanda 1 trilyon TL hedefine ulaştığını duyurdu.

GARANTİ BBVA, sürdürülebilir finansmanı stratejisinin merkezine alarak, Ocak 2026 itibariyle sürdürülebilir finansman hedefinde 1 trilyon TL'yi aştığını ve uzun vadeli taahhüdünde önemli bir kilometre taşına ulaştığını duyurdu.

Garanti BBVA, sürdürülebilir finansman alanında açıkladığı uzun vadeli taahhüt kapsamında önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktığını duyurdu. Banka, 2018–2029 yıllarını kapsayan 3,5 trilyon TL'lik yeni sürdürülebilir finansman hedefi doğrultusunda, Ocak 2026 itibariyle 1 trilyon TL'yi aştığını aktardı.

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İŞİMİZİN SEBEBİ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Biz Garanti BBVA olarak sürdürülebilirliği ulaşılması gereken bir hedef değil, işimizin sebebi olarak ele alıyoruz. Kaynak tahsisinden risk yönetimine kadar tüm süreçlerimizi iklim ve doğa pozitif bir bakış açısıyla yeniden şekillendirirken, yenilenebilir enerji yatırımlarından yeşil dönüşüm projelerine, kapsayıcı büyümeden toplumsal etkiye uzanan geniş bir alanda dönüşümün finansal altyapısını inşa etmeyi sürdürüyoruz. Geldiğimiz noktada sürdürülebilir finansmanda 1 trilyon TL eşiğini aşmamızı yatırımcılarımızın, müşterilerimizin ve diğer tüm paydaşlarımızın bize duyduğu güvenin somut bir göstergesi olarak görüyoruz. Amacımız bugünün ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılarken, gelecek nesiller için de daha yaşanabilir, daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir bir dünya bırakılmasına katkı sağlamak. Bu doğrultuda, uzun vadeli taahhüdümüz kapsamında sürdürülebilir finansmanı Türkiye'de dönüşümün en önemli kaldıraçlarından biri olarak geliştirmeye devam edeceğiz."

Bankadan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, sürdürülebilir konut finansmanı, düşük karbonlu üretim, kadın girişimcilik ve sosyal altyapı projeleri gibi pek çok alanda sağlanan finansmanla Garanti BBVA, kaynakları çevresel ve toplumsal etki yaratacak alanlara yönlendirmeye devam ediyor. Banka, müşterilerine yalnızca finansman sunmakla kalmayıp, karbonsuzlaşma planlarının oluşturulmasından iklim risklerinin yönetilmesine kadar dönüşüm yolculuklarında danışmanlık ve rehberlik rolünü de üstleniyor.

"Garanti BBVA, sürdürülebilir finansman yaklaşımını uluslararası standartlarda şeffaflık ve ölçümleme esaslarıyla yürütüyor. Banka, CDP'nin 2025 değerlendirmesinde İklim Değişikliği, Su Güvenliği ve Orman temalarının tamamında 'A' notu alarak küresel ölçekte 'Üç A' derecesine ulaşan sayılı finansal kurumlardan biri olmuştu."

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA'dan Sürdürülebilir Finansmanda 1 Trilyon TL - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
“Adaya hiç gitmedim“ demişti Trump’la ilgili bomba Epstein ifşası "Adaya hiç gitmedim" demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Bu karenin 1 saniye sonrası facia Bu karenin 1 saniye sonrası facia
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
Veysel Şahin soruşturması: Şeref Yazıcı’nın 500 milyon dolarlık malvarlığına el konuldu Veysel Şahin soruşturması: Şeref Yazıcı'nın 500 milyon dolarlık malvarlığına el konuldu
En-Nesyri teklifi kabul etti İşte yeni takımı En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Ünal Aysal’ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
İngiliz ekibinden gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest İngiliz ekibinden gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest

09:08
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig’e gönderdiler
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler
08:51
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
08:47
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı 51
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı %51
08:35
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ’’O olmasaydı kazanamazdık’’ diyor
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı kazanamazdık'' diyor
08:19
Altında ibre tersine döndü
Altında ibre tersine döndü
06:46
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
03:29
Gözaltına alınan Barış Murat Yağcı hakkında karar verildi
Gözaltına alınan Barış Murat Yağcı hakkında karar verildi
03:16
Ülke şokta Eski bakan da sapık milyarderin evinden çıktı
Ülke şokta! Eski bakan da sapık milyarderin evinden çıktı
02:42
Askeri üniformayla katıldı Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
02:16
Trump’tan 12 milyar dolarlık “kritik mineral rezervi“ girişimi
Trump'tan 12 milyar dolarlık "kritik mineral rezervi" girişimi
01:45
Trump’a ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu
Trump'a ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 09:40:54. #7.11#
SON DAKİKA: Garanti BBVA'dan Sürdürülebilir Finansmanda 1 Trilyon TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.