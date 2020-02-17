Garanti BBVA'dan TLREF'e endeksli sermaye benzeri tahvil ihracı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA'dan TLREF'e endeksli sermaye benzeri tahvil ihracı - Son Dakika Ekonomi

Garanti BBVA'dan TLREF'e endeksli sermaye benzeri tahvil ihracı

7 saat önce

Garanti BBVA, Basel III uyumlu 10 yıl vadeli 750 milyon TL tutarında, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Garanti BBVA'dan TLREF'e endeksli sermaye benzeri tahvil ihracı, System.String[]

Garanti BBVA, Basel III uyumlu 10 yıl vadeli 750 milyon TL tutarında, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi.

500 milyon TL nominal tutarında, 3 ayda bir kupon ödemeli, 14 Şubat 2030 vadeli ve 5. yıl sonunda erken itfa opsiyonlu katkı sermaye niteliğinde planlanan tahvil ihracı, yatırımcılardan gelen 2 katın üzerinde talep sonucu, 750 milyon TL olarak tamamlandı.

Yurtiçinde nitelikli yatırımcılara gerçekleştirilen 70'den fazla kurumsal yatırımcının ilgi gösterdiği sermaye benzeri ihraçta talep 1 milyar TL tutarın üzerinde oldu.

Katkı sermaye hesaplamalarına dahil edilecek olan ihraçta, talep toplama 250-300 bps spread aralığında gerçekleştirildi. İhraçta yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine getiri, Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF O/N) üzerine 250 bps ilave spread olarak belirlendi.

Garanti BBVA, TLREF'e endeksli sermaye benzeri tahvil ihracı ile müşterilerine uzun vadeli farklı bir yatırım aracı alternatifi sunarken, yeni TLREF referans faizine dayalı ürünlerin yaygınlaşmasına da katkıda bulundu.

Öte yandan, söz konusu ihraç Garanti BBVA'nın sadece sermaye yeterlilik oranlarını daha da güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda likidite yönetimi kapsamında uzun vadeli mevduat dışı kaynak ile bilanço yapısını güçlendirecek.


Basel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:05 Kaynak: DHA
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