Son Dakika Haberleri: Garanti BBVA'dan TLREF endeksli bono ihracı
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Garanti BBVA'dan TLREF endeksli bono ihracı

22 dakika önce

Garanti BBVA, uluslararası standartlara uygun olarak Borsa İstanbul tarafından oluşturulan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli ilk bono ihracını tamamladı.

Garanti BBVA'dan TLREF endeksli bono ihracı, System.String[]

Garanti BBVA, uluslararası standartlara uygun olarak Borsa İstanbul tarafından oluşturulan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli ilk bono ihracını tamamladı.

Borsa İstanbul, Bono, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:00 
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