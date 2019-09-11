Garanti BBVA'dan TLREF endeksli bono ihracı
22 dakika önce
Garanti BBVA, uluslararası standartlara uygun olarak Borsa İstanbul tarafından oluşturulan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli ilk bono ihracını tamamladı.
Garanti BBVA, uluslararası standartlara uygun olarak Borsa İstanbul tarafından oluşturulan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli ilk bono ihracını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:00
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