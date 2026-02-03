Garanti BBVA'dan Üniversite Öğrencilerine Yarışma - Son Dakika
Ekonomi

Garanti BBVA'dan Üniversite Öğrencilerine Yarışma

03.02.2026 10:39
Garanti BBVA, 'Fikrinle Parla' yarışmasıyla üniversite öğrencilerine inovasyon fırsatı sunuyor.

Garanti BBVA, üniversite öğrencilerine yönelik "Fikrinle Parla" yarışmasını hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, Türkiye genelindeki üniversite öğrencilerinin 2-4 kişilik takımlar halinde katılabildiği yarışmayla gençlere fikirlerini geliştirebilecekleri bir inovasyon yolculuğu sunmayı hedefliyor.

Yarışma "Sürdürülebilir Bankacılık", "Yapay Zeka ile Geleceğin Bankacılığı" ve "Gençler için Kişiselleştirilmiş Bankacılık Deneyimi" olmak üzere üç ana tema etrafında kurgulandı.

Bu başlıklarda bankacılığın dönüşümüne katkı sağlayacak yenilikçi projeler geliştirecek katılımcılar, kişisel gelişim fırsatı da elde edecek. Süreç, 10 Şubat'ta sona erecek başvuru sürecinin ardından finale kalan takımlara sunulacak mentörlük desteğiyle başlayacak.

Yarışma, 7 Nisan'da Garanti BBVA Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşecek final günü etkinliğiyle son bulacak. Yarışmanın jüri üyeleri arasında Garanti BBVA liderlerinin yanı sıra Teknoloji ve Sürdürülebilirlik İletişimcisi Sertaç Doğanay ve Girişimcilik Vakfı'ndan bir temsilci de yer alacak.

Fikrinle Parla, gençlerin projeleriyle bankacılığın geleceğini dönüştürebileceği bir platform olarak konumlanıyor. Türkiye genelinde düzenlenen yarışmada, 1'inci takıma 220 bin lira, 2'nci takıma 160 bin lira, 3'üncü takıma 120 bin olmak üzere toplam 500 bin lira para ödülü verilecek. Birinci takım, BBVA Madrid ofisini de ziyaret edecek.

"Gençlerin fikir üretme cesareti desteklenmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, gençliği geleceği şekillendiren en önemli değer kaynağı olarak gördüklerini belirtti.

Gençlerin fikir üretme cesaretini desteklemenin çok kıymetli olduğuna inandıklarını vurgulayan Firuzbay, şunları kaydetti:

"Bankacılık bugün, yapay zeka başta olmak üzere teknolojinin yaratıcı gücünün yanı sıra sürdürülebilirlik ve kişiselleştirilmiş deneyimler etrafında hızla dönüşüyor. Bu dönüşümde gençlerin alacağı role bugünden hazırlanmasını sağlamak için onlara denemek ve fikir üretmek konusunda alan açma ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Fikrinle Parla, tam da bu ihtiyaçtan doğan bir platform. Garanti BBVA'da gençlerin yanında yürüyen, gelişimlerini destekleyen bir yol arkadaşı olmayı önemsiyoruz. Onlara, doğru anda doğru desteği sunarak ve potansiyellerini görünür kılarak yeteneklerini parlatmaları için yardımcı oluyoruz."

Kaynak: AA

