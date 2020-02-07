Garanti BBVA, dış ticaret finansmanında "Türkiye'nin En İyisi" ödülünü aldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA, dış ticaret finansmanında 'Türkiye'nin En İyisi' ödülünü aldı - Son Dakika Ekonomi

Garanti BBVA, dış ticaret finansmanında "Türkiye'nin En İyisi" ödülünü aldı

6 saat önce

Garanti BBVA, dünyanın en saygın finans dergilerinden Global Finance tarafından, üst üste 10. kez "Türkiye'nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası" seçildi.

Garanti BBVA, dış ticaret finansmanında

Garanti BBVA, dünyanın en saygın finans dergilerinden Global Finance tarafından, üst üste 10. kez " Türkiye'nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası" seçildi.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA kazandığı bu ödülle, dış ticaret finansmanı konusunda sahip olduğu deneyim ve liderliği bir kez daha tescillemiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, BBVA Grubu'ndan aldıkları güç ve dış ticaret alanında uzun yıllardır süregelen tecrübeleriyle ihracatçıların yeni pazarlara açılmasına, farklı ülkelerde iş çevreleriyle ilişki geliştirmesine rehberlik ettiklerini kaydederek, "Yenilikçi çözümlerimizle ihracatçılarımızı ve ihracata hazırlanan firmalarımızı destekliyoruz. Dış ticaret firmalarımıza, güçlü yurtdışı bağlantılarımız sayesinde, çok geniş bir yelpazede finansman kaynağı yaratabiliyoruz ve sunduğumuz kaynaklara her yıl yenilerini ekliyoruz. Müşterilerimizin dış ticaret döngüsünde ortaya çıkan her türlü ihtiyacında onlara özel çözümlerle yanıt veriyoruz.

Dış ticaret alanındaki birikimimiz sayesinde yarattığımıza inandığımız değerle, Global Finance gibi önemli bir uluslararası platformun bizi bir kez daha 'Türkiye'nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası' olarak ödüllendirmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Dış ticaret yapan müşterilerimize iyi fırsatlar sunarak onların ilk tercihi olmayı ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz." dedi.

Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:38 Kaynak: AA
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